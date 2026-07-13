Сезон кабачків дарує чудову можливість урізноманітнити щоденне меню легкими, корисними та бюджетними стравами. Одним із найпопулярніших кулінарних трендів літа стали кабачкові намазки. Вони ідеально підходять для ранкових тостів, перекусів протягом дня або як аперитив до святкового столу. Ніжна текстура кабачка чудово поєднується з різними компонентами, утворюючи справжні гастрономічні шедеври.

Класична намазка з кабачків і плавленого сиру

Цей класичний варіант завоював популярність завдяки ідеальному балансу м’якості овочів та насиченого вершкового присмаку. Закуска виходить однорідною та дуже ніжною.

Час: 35 хвилин + 20 хвилин охолодження

35 хвилин + 20 хвилин охолодження Порцій: 4

Інгредієнти:

– 600 грамів кабачків (переважно молодих);

– 2 штуки якісного плавленого сирка;

– 2 зубчики часнику;

– 1–2 столові ложки рослинної олії для смаження;

– сіль та чорний мелений перець – до смаку.

Приготування:

Молоді кабачки ретельно промийте. Якщо шкірка тонка й м’яка, її можна не очищати. Наріжте овочі невеликими кубиками. Розігрійте пательню з олією на середньому вогні, викладіть кабачки, накрийте кришкою і, періодично помішуючи, обсмажуйте протягом 10–15 хвилин до розм’якшення. Додайте дрібно подрібнений або пропущений через прес часник, сіль, перець і тушкуйте разом ще близько 5 хвилин. Зніміть кабачки з вогню і дайте їм трохи охолонути. Перекладіть овочеву масу в чашу блендера, додайте нарізаний шматочками плавлений сир та перебийте всі інгредієнти до однорідної кремової консистенції. Перед подачею готову страву рекомендується охолодити у холодильнику протягом 20 хвилин.

Кабачкова намазка з плавленим сиром, морквою та цибулею

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кабачок (приблизно 450–500 грамів);

– 1 ріпчаста цибуля;

– 2 моркви;

– 2 плавлені сирки;

– невеликий пучок свіжої зелені (кріп, петрушка);

– 2 зубчики часнику;

– олія для обсмажування;

– сіль, чорний перець – до смаку.

Смачна намазка з кабачка / Фото unsplash

Приготування:

Очистіть цибулю та моркву. Цибулю наріжте дрібними кубиками, а моркву натріть на великій тертці. Пасеруйте цибулю на сковороді з невеликою кількістю олії до прозорості й м’якості. Додайте моркву та готуйте овочі разом ще 3 – 4 хвилини. Кабачок натріть на великій тертці (якщо він зрілий, попередньо видаліть насіння та жорстку шкірку) і додайте до пасерованих овочів. Обсмажуйте все разом на помірному вогні близько 10 – 15 хвилин, поки повністю не випарується зайва рідина. Наприкінці додайте сіль та перець. Додайте до гарячої суміші вичавлений часник та натертий плавлений сир. Ретельно перемішайте прямо на сковороді, щоб сир розплавився під дією тепла. Перекладіть масу в блендер, всипте подрібнену свіжу зелень і перебийте до пишного однорідного стану.

Вишукана кабачкова намазка з крем-сиром і свіжою зеленню

Час: 20 хвилин + 30 хвилин охолодження

20 хвилин + 30 хвилин охолодження Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 кабачки;

– 200 грамів вершкового крем-сиру;

– 4 – 5 зубчиків часнику;

– 2 столові ложки рослинної (оливкової) олії;

– свіжа зелень кропу – до смаку;

– сіль, чорний перець – до смаку.

Приготування: