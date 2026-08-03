Холодное молоко – самый простой способ испортить нежную текстуру картофельного пюре. Во время варки в картофеле разбухают крахмальные зерна. Если сразу влить в горячую массу холодное молоко, крахмал резко уплотняется – и пюре получается комковатым.
В результате блюдо становится плотным и теряет воздушность. Именно поэтому для пюре важно не только качество картофеля, но и температура добавляемых ингредиентов.
Какое молоко нужно?
Оптимально подогреть молоко до 60 – 70 градусов. Оно должно быть горячим, но не кипящим. Проверить это просто: капните немного молока на тыльную сторону запястья. Если оно ощущается горячим, но не обжигает, температура подходит.
Готовое молоко с маслом добавляйте в картофель постепенно, тонкой струйкой. При этом массу нужно постоянно перемешивать. После варки картофеля следует полностью слить воду и дать ему постоять 1–2 минуты на выключенной плите. Так лишняя влага успевает испариться.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Сначала картофель следует размять обычной картофелемялкой, а уже потом вводить горячую молочно-сливочную смесь. Именно такой порядок помогает получить пюре без комочков.
Как приготовить нежное картофельное пюре?
- Время: 35–40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм картофеля;
– 200–250 миллилитров молока;
– 50–70 граммов сливочного масла;
– соль по вкусу.
Универсальный гарнир / Фото unsplash
Приготовление:
- Картофель очистите, помойте и нарежьте примерно одинаковыми кусочками, чтобы он равномерно сварился.
- Переложите в кастрюлю, залейте водой, добавьте соль и варите до мягкости.
- Когда картофель будет готов, полностью слейте воду и оставьте его в кастрюле на выключенной плите на 1 – 2 минуты, чтобы излишки влаги испарились. Отдельно подогрейте молоко до 60 – 70 градусов: оно должно быть горячим, но не кипеть.
- Добавьте в горячее молоко сливочное масло и перемешайте, чтобы оно растаяло. Картофель сначала разомните обычной толкушкой без молока.
- После этого постепенно влейте горячую молочно-сливочную смесь тонкой струйкой и постоянно перемешивайте пюре, пока оно не станет нежным и однородным. Не используйте блендер, так как из-за высоких оборотов пюре может стать клейким.