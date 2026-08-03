Холодное молоко – самый простой способ испортить нежную текстуру картофельного пюре. Во время варки в картофеле разбухают крахмальные зерна. Если сразу влить в горячую массу холодное молоко, крахмал резко уплотняется – и пюре получается комковатым.

В результате блюдо становится плотным и теряет воздушность. Именно поэтому для пюре важно не только качество картофеля, но и температура добавляемых ингредиентов.

Какое молоко нужно?

Оптимально подогреть молоко до 60 – 70 градусов. Оно должно быть горячим, но не кипящим. Проверить это просто: капните немного молока на тыльную сторону запястья. Если оно ощущается горячим, но не обжигает, температура подходит.

Готовое молоко с маслом добавляйте в картофель постепенно, тонкой струйкой. При этом массу нужно постоянно перемешивать. После варки картофеля следует полностью слить воду и дать ему постоять 1–2 минуты на выключенной плите. Так лишняя влага успевает испариться.

Сначала картофель следует размять обычной картофелемялкой, а уже потом вводить горячую молочно-сливочную смесь. Именно такой порядок помогает получить пюре без комочков.

Как приготовить нежное картофельное пюре?

Время : 35–40 минут

: 35–40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм картофеля;

– 200–250 миллилитров молока;

– 50–70 граммов сливочного масла;

– соль по вкусу.

Универсальный гарнир / Фото unsplash

Приготовление: