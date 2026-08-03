Холодне молоко – найпростіший спосіб зіпсувати ніжну текстуру картопляного пюре. Під час варіння в картоплі розбухають крохмальні зерна. Якщо одразу влити в гарячу масу холодне молоко, крохмаль різко ущільнюється – і пюре береться комками.

У результаті страва стає щільною й втрачає легкість. Саме тому для пюре важлива не лише якість картоплі, а й температура добавок.

Яке молоко потрібно?

Оптимально підігріти молоко до 60 – 70 градусів. Воно має бути гарячим, але не киплячим. Перевірити просто: капніть трохи молока на тильний бік зап’ястя. Якщо воно відчувається гарячим, але не пече, температура підходить.

Готове молоко з маслом додавайте до картоплі поступово, тонкою цівкою. У цей момент масу треба постійно перемішувати. Після варіння картоплі варто повністю злити воду й дати їй постояти 1 – 2 хвилини на вимкненій плиті. Так зайва волога встигає випаруватися.

Спершу картоплю слід розім’яти звичайною картоплем'ялкою, а вже потім вводити гарячу молочно-вершкову суміш. Саме такий порядок допомагає отримати пюре без грудочок.

Як приготувати ніжне картопляне пюре?

Час : 35 – 40 хвилин

: 35 – 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм картоплі;

– 200 – 250 мілілітрів молока;

– 50 – 70 грамів вершкового масла;

– сіль до смаку.

Універсальний гарнір / Фото unsplash

Приготування: