Холодне молоко – найпростіший спосіб зіпсувати ніжну текстуру картопляного пюре. Під час варіння в картоплі розбухають крохмальні зерна. Якщо одразу влити в гарячу масу холодне молоко, крохмаль різко ущільнюється – і пюре береться комками.
У результаті страва стає щільною й втрачає легкість. Саме тому для пюре важлива не лише якість картоплі, а й температура добавок.
Яке молоко потрібно?
Оптимально підігріти молоко до 60 – 70 градусів. Воно має бути гарячим, але не киплячим. Перевірити просто: капніть трохи молока на тильний бік зап’ястя. Якщо воно відчувається гарячим, але не пече, температура підходить.
Готове молоко з маслом додавайте до картоплі поступово, тонкою цівкою. У цей момент масу треба постійно перемішувати. Після варіння картоплі варто повністю злити воду й дати їй постояти 1 – 2 хвилини на вимкненій плиті. Так зайва волога встигає випаруватися.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Спершу картоплю слід розім’яти звичайною картоплем'ялкою, а вже потім вводити гарячу молочно-вершкову суміш. Саме такий порядок допомагає отримати пюре без грудочок.
Як приготувати ніжне картопляне пюре?
- Час: 35 – 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм картоплі;
– 200 – 250 мілілітрів молока;
– 50 – 70 грамів вершкового масла;
– сіль до смаку.
Універсальний гарнір / Фото unsplash
Приготування:
- Картоплю очистьте, помийте та наріжте приблизно однаковими шматками, щоб вона рівномірно зварилася.
- Перекладіть у каструлю, залийте водою, додайте сіль і варіть до м’якості.
- Коли картопля буде готова, повністю злийте воду й залиште її в каструлі на вимкненій плиті на 1 – 2 хвилини, щоб випарувалася зайва волога. Окремо підігрійте молоко до 60 – 70 градусів: воно має бути гарячим, але не кипіти.
- Додайте до гарячого молока вершкове масло й перемішайте, щоб воно розтало. Картоплю спершу розімніть звичайною товкачкою без молока.
- Після цього поступово вливайте гарячу молочно-вершкову суміш тонкою цівкою й постійно перемішуйте пюре, доки воно стане ніжним і однорідним. Блендер не використовуйте, бо через високі оберти пюре може стати клейким.