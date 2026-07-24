Как сделать так, чтобы обычные спагетти вдруг превратились в ресторанный ужин без сложных соусов и длительного приготовления? Секрет кроется в классической неаполитанской пасте "Aglio e olio".

Что нужно для этой пасты?

Для классической версии на 250 граммов пасты понадобятся всего несколько простых ингредиентов: оливковое масло первого холодного отжима, чеснок, сушеные хлопья чили, свежая петрушка и сыр пармезан.

Чеснок рекомендуется нарезать ломтиками, а петрушку – мелко порубить. В этом блюде важно не количество ингредиентов, а правильный момент, когда каждый из них попадает на сковороду.

В чем главный секрет соуса?

Сначала на сковороде нужно слегка разогреть оливковое масло, добавить чили и чеснок и готовить их на слабом огне несколько минут, пока они не станут светло-золотистыми.

Важно! Чили и чеснок нельзя держать на огне слишком долго. Если перегреть их, вкус станет горьким.

Затем в сковороду кладут петрушку, а дальше – уже готовые спагетти. После этого добавляют немного воды, в которой варилась паста: именно она, смешиваясь с горячим оливковым маслом, дает густую эмульсию, обволакивающую макароны.

Как довести блюдо до готовности?

В конце спагетти нужно еще около 30 секунд обжарить на среднем огне. После этого их выкладывают на тарелку и посыпают сыром и зеленью.

Авторы рецепта напоминают: все держится на простой технике, а не на сложных добавках. Именно поэтому aglio e olio до сих пор остается одной из самых любимых паст в Италии.

Интересно! Малоизвестный исторический факт: в южной Италии это блюдо связывали с неаполитанской кухней XIX века, а раньше оно было известно как "vermicelli alla Borbonica".