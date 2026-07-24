Як зробити так, щоб звичайні спагетті раптом стали ресторанною вечерею без складних соусів і довгих приготувань? Секрет ховається в класичній неаполітанській пасті "Aglio e olio".

Що потрібно для цієї пасти?

Для класичної версії на 250 грамів пасти знадобляться лише кілька простих інгредієнтів: оливкова олія першого холодного віджиму, часник, сушені пластівці чилі, свіжа петрушка і сир пармезан.

Часник радять нарізати скибочками, а петрушку – дрібно посікти. У цій страві важлива не кількість компонентів, а правильний момент, коли кожен із них потрапляє на сковороду.

У чому головний секрет соусу?

Спочатку на сковороді потрібно злегка розігріти оливкову олію, додати чилі та часник і готувати їх на малому вогні кілька хвилин, поки вони не стануть світло-золотистими.

Важливо! Чилі та часник не можна тримати на вогні надто довго. Якщо перегріти їх, смак стане гірким.

Потім у сковороду кладуть петрушку, а далі – вже готові спагетті. Після цього додають трохи води, в якій варилася паста: саме вона, змішуючись із гарячою оливковою олією, дає густу емульсію, що обволікає макарони.

Як довести страву до готовності?

Наприкінці спагетті потрібно ще близько 30 секунд обсмажити на середньому вогні. Після цього їх викладають на тарілку та посипають сиром і зеленню.

Автори рецепта нагадують: усе тримається на простій техніці, а не на складних добавках. Саме тому aglio e olio і досі залишається однією з найулюбленіших паст в Італії.

Цікаво! Маловідомий історичний факт: у південній Італії цю страву пов’язували з неаполітанською кухнею XIX століття, а раніше вона була відома як "vermicelli alla Borbonica".