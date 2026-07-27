Самый дорогой кусок не всегда дает более вкусный результат. Вырезка быстро готовится и имеет нежную текстуру, но для многих блюд она слишком постна и не так выразительна по вкусу. Лучший выбор зависит от цены, а от способа приготовления.

Какие части свинины после приготовления получаются самыми вкусными?

Лопатка – один из самых удачных вариантов, если не хочется переплачивать. Она хорошо подходит для тушения, запекания, гуляша, плова, домашней буженины и фарша. После правильного приготовления мясо получается насыщенным, но требует немного больше времени, чем вырезка.

Как выбрать мясо / Фото unsplash

Окорок лучше брать для запекания большим куском, отбивным или тушеным. Если он совсем постный, его легко пересушить, поэтому для духовки следует добавить маринад, соус или готовить под крышкой. Для шашлыка окорок не самый лучший выбор, особенно когда нет жировых прослоек.

Ребра следует брать для запекания, гриля или долгого тушения. У кости мясо имеет другой вкус и хорошо пропитывается соусом. Главное – не готовить ребра спешно на сильном огне, потому что тогда они могут остаться жесткими.

Что берем для себя

Для шашлыка, запекания и сочных стейков из свинины лучше взять шею. В нем есть жировые прожилки, которые во время приготовления плавятся и делают мясо более мягким. Хорошая шея не должна быть сплошным жиром, но полностью постный кусок тоже не даст нужной сочности.

Как приготовить шашлык из лопатки на квасе?

Время : 20 минут + 24 часа в маринование

: 20 минут + 24 часа в маринование Порций: 4 – 5

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма свиной лопатки;

– 500 миллилитров кваса;

– 2 столовые ложки масла;

– 1 столовая ложка соли;

– 1 чайная ложка черного молотого перца;

– 1 столовая ложка сладкой паприки;

– 1 чайная ложка копченой паприки;

– 1 чайная ложка молотого кориандра;

– 3 – 4 лавровых листа.

Для подачи:

– лаваш с сыром;

– маринованный лук.

Как правильно замариновать шашлык: смотрите видео

Приготовление: