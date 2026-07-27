Найдорожчий шматок не завжди дає смачніший результат. Вирізка швидко готується й має ніжну текстуру, але для багатьох страв вона надто пісна й не така виразна на смак. Найкращий вибір залежить не від ціни, а від способу приготування.

Які частини свинини після приготування виходять найсмачнішими?

Лопатка – один із найвдаліших варіантів, якщо не хочеться переплачувати. Вона добре підходить для тушкування, запікання, гуляшу, плову, домашньої буженини й фаршу. Після правильного приготування м’ясо виходить насиченим, але потребує трохи більше часу, ніж вирізка.

Як обрати м'ясо / Фото unsplash

Окіст краще брати для запікання великим шматком, відбивних або тушкування. Якщо він зовсім пісний, його легко пересушити, тому для духовки варто додати маринад, соус або готувати під кришкою. Для шашлику окіст не найкращий вибір, особливо коли немає жирових прошарків.

Ребра варто брати для запікання, гриля або довгого тушкування. Біля кістки м’ясо має інший смак і добре просочується соусом. Головне – не готувати ребра поспіхом на сильному вогні, бо тоді вони можуть залишитися жорсткими.

Що беремо для себе

Для шашлику, запікання й соковитих стейків зі свинини найкраще взяти шию. У ній є жирові прожилки, які під час приготування плавляться й роблять м’ясо м’якшим. Хороша шия не має бути суцільним жиром, але повністю пісний шматок теж не дасть потрібної соковитості.

Як приготувати шашлик з лопатки на квасі?

Час : 20 хвилин + 24 години на маринування

: 20 хвилин + 24 години на маринування Порцій: 4 – 5

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма свинячої лопатки;

– 500 мілілітрів квасу;

– 2 столові ложки олії;

– 1 столова ложка солі;

– 1 чайна ложка чорного меленого перцю;

– 1 столова ложка солодкої паприки;

– 1 чайна ложка копченої паприки;

– 1 чайна ложка меленого коріандру;

– 3 – 4 лаврові листки.

Для подачі:

– лаваш із сиром;

– маринована цибуля.

Як правильно замаринувати шашлик: дивіться відео

Приготування: