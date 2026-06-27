Свиная шея – это мясо, которое всегда вкусно и прекрасно дополняет любой гарнир. Портал Pysznosci раскрывает несколько секретов его приготовления, благодаря которым вы превратитесь в настоящего шеф-повара.

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Секреты приготовления свиной шеи

Главный секрет безопасного и легкого блюда заключается в правильном мариновании. Добавление в маринад лимонного сока и трав-антиоксидантов, таких как розмарин или тимьян, не только размягчает волокна, но и на 50% уменьшает образование вредных соединений во время жарки.

При этом избегайте использования меда и сахара, которые мгновенно пригорают на огне. Для приготовления выбирайте гриль с решеткой или медленное запекание в духовке при температуре 130 – 150 градусов – это позволяет лишнему жиру свободно стекать, существенно снижая калорийность.

Любимое мясо для барбекю / Фото Pixabay

Готовьте мясо чуть дальше от прямого огня, чтобы избежать появления чёрной обугленной корочки, а перед нарезкой обязательно дайте ему отдохнуть 5 – 10 минут, чтобы сохранить все соки внутри.

Поскольку свиная шея является довольно "тяжелым" продуктом, её идеально уравновешивает правильное гарнирное блюдо. Вместо классического белого хлеба или картофеля фри подавайте мясо с гречкой, запеченными овощами или свежими салатами из капусты и сельдерея. Большое количество клетчатки замедлит усвоение жиров, а легкие заправки на основе йогурта или горчицы заменят тяжелый майонез и подарят длительное чувство сытости без ощущения тяжести.