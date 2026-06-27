Свинна шия – це мʼясо, яке завжди смакує та чудово доповнює будь-який гарнір. Портал Pysznosci розповідає кілька секретів його приготування, з якими ви перетворитеся на справжнього шефа.

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Секрети приготування свинної шиї

Головний секрет безпечної та легкої страви полягає у правильному маринуванні. Додавання до маринаду лимонного соку та трав-антиоксидантів, як-от розмарину чи чебрецю, не лише розм'якшує волокна, а й на 50% зменшує утворення шкідливих сполук під час смаження.

Водночас уникайте використання меду та цукру, які миттєво пригорають на вогні. Для приготування обирайте гриль із решіткою або повільне запікання в духовці за температури 130 – 150 градусів – це дозволяє зайвому жиру вільно стікати, суттєво знижуючи калорійність.

Улюблене мʼясо для барбекю / Фото Pixabay

Готуйте м'ясо трохи далі від прямого вогню, щоб уникнути появи чорної обвугленої скоринки, а перед нарізанням обов'язково дайте йому відпочити 5 – 10 хвилин, щоб зберегти всі соки всередині.

Оскільки свиняча шия є досить "важким" продуктом, її ідеально балансує правильний супровід. Замість класичного білого хліба чи картоплі фрі подавайте м'ясо з гречкою, запеченими овочами або свіжими салатами з капусти та селери. Велика кількість клітковини уповільнить засвоєння жирів, а легкі заправки на основі йогурту чи гірчиці замінять важкий майонез та подарують тривалу ситість без відчуття тяжкості.