Секрет вкусных пельменей заключается не в тесте, а в начинке. Именно от фарша зависит, будут ли они сочными после варки.

Почему начинка решает все?

Оболочка важна, но именно фарш определяет текстуру и вкус готовых пельменей. Если начинка сухая, она быстро теряет соки во время варки.

Чтобы этого не произошло, в фарш добавляют холодную воду, бульон или даже лед. Так мясная масса лучше удерживает влагу и остается нежной.

Идеальная вкусовая гармония / Фото "Простые рецепты"

Классический фарш из свинины и говядины

Это базовый вариант, в котором свинина придает сочность, а говядина – насыщенный мясной вкус.

Ингредиенты:

– 400 граммов свинины (лопатка или шейка);

– 400 граммов говядины;

– 2 большие луковицы;

– 100 миллилитров холодной воды или бульона;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 чайная ложка соли;

– 1/2 чайной ложки черного молотого перца.

Приготовление:

Пропустите мясо через мясорубку вместе с луком и чесноком. Добавьте соль, перец и холодную воду или бульон. Хорошо вымесите фарш в течение 5–7 минут, чтобы он стал однородным и немного липким. Перед формовкой поместите фарш в холодильник на 20–30 минут.

Куриный фарш со сливками

В этом варианте нежность придают сливки и сливочное масло. Они смягчают куриное филе и делают начинку более сочной.

Ингредиенты:

– 700 граммов куриного филе;

– 1 большая луковица;

– 50 миллилитров сливок 20%;

– 30 граммов сливочного масла;

– соль;

– черный перец;

– щепотка сушеного укропа или петрушки.

Приготовление:

Измельчите куриное филе и лук в мясорубке или блендере. Добавьте мягкое сливочное масло, сливки, специи и зелень. Тщательно перемешайте до однородной консистенции. Охладите фарш перед использованием.

Свиной фарш с грибами

Грибы делают начинку более ароматной и придают ей более выразительный вкус.

Ингредиенты:

– 600 граммов свиного фарша;

– 200 граммов шампиньонов;

– 1 луковица;

– 2 столовые ложки сливочного масла;

– соль;

– черный перец;

– щепотка сушеного тимьяна.

Приготовление:

Мелко нарежьте лук и шампиньоны. Обжарьте их на сливочном масле до испарения всей жидкости. Полностью остудите грибную массу. Смешайте ее со свиным фаршем. Добавьте соль, перец и тимьян. Хорошо перемешайте фарш и оставьте в холодильнике на 20 минут.

Какой совет подходит для всех вариантов?

Чтобы начинка для пельменей была максимально сочной, добавьте в фарш немного очень холодной воды, бульона или колотого льда. После этого массу следует хорошо перемешать в течение нескольких минут.

Именно так мясо лучше удерживает влагу, а готовые пельмени получаются нежными. К тому же пельмени исторически были удобной пищей для дальних зимних путешествий, ведь их можно было быстро приготовить и хранить в холоде в качестве мясного запаса.