Секрет вкусных пельменей заключается не в тесте, а в начинке. Именно от фарша зависит, будут ли они сочными после варки.
Почему начинка решает все?
Оболочка важна, но именно фарш определяет текстуру и вкус готовых пельменей. Если начинка сухая, она быстро теряет соки во время варки.
Чтобы этого не произошло, в фарш добавляют холодную воду, бульон или даже лед. Так мясная масса лучше удерживает влагу и остается нежной.
Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Идеальная вкусовая гармония / Фото "Простые рецепты"
Классический фарш из свинины и говядины
Это базовый вариант, в котором свинина придает сочность, а говядина – насыщенный мясной вкус.
Ингредиенты:
– 400 граммов свинины (лопатка или шейка);
– 400 граммов говядины;
– 2 большие луковицы;
– 100 миллилитров холодной воды или бульона;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 чайная ложка соли;
– 1/2 чайной ложки черного молотого перца.
Приготовление:
- Пропустите мясо через мясорубку вместе с луком и чесноком.
- Добавьте соль, перец и холодную воду или бульон.
- Хорошо вымесите фарш в течение 5–7 минут, чтобы он стал однородным и немного липким.
- Перед формовкой поместите фарш в холодильник на 20–30 минут.
Куриный фарш со сливками
В этом варианте нежность придают сливки и сливочное масло. Они смягчают куриное филе и делают начинку более сочной.
Ингредиенты:
– 700 граммов куриного филе;
– 1 большая луковица;
– 50 миллилитров сливок 20%;
– 30 граммов сливочного масла;
– соль;
– черный перец;
– щепотка сушеного укропа или петрушки.
Приготовление:
- Измельчите куриное филе и лук в мясорубке или блендере.
- Добавьте мягкое сливочное масло, сливки, специи и зелень.
- Тщательно перемешайте до однородной консистенции.
- Охладите фарш перед использованием.
Свиной фарш с грибами
Грибы делают начинку более ароматной и придают ей более выразительный вкус.
Ингредиенты:
– 600 граммов свиного фарша;
– 200 граммов шампиньонов;
– 1 луковица;
– 2 столовые ложки сливочного масла;
– соль;
– черный перец;
– щепотка сушеного тимьяна.
Приготовление:
- Мелко нарежьте лук и шампиньоны.
- Обжарьте их на сливочном масле до испарения всей жидкости.
- Полностью остудите грибную массу.
- Смешайте ее со свиным фаршем.
- Добавьте соль, перец и тимьян.
- Хорошо перемешайте фарш и оставьте в холодильнике на 20 минут.
Какой совет подходит для всех вариантов?
Чтобы начинка для пельменей была максимально сочной, добавьте в фарш немного очень холодной воды, бульона или колотого льда. После этого массу следует хорошо перемешать в течение нескольких минут.
Именно так мясо лучше удерживает влагу, а готовые пельмени получаются нежными. К тому же пельмени исторически были удобной пищей для дальних зимних путешествий, ведь их можно было быстро приготовить и хранить в холоде в качестве мясного запаса.