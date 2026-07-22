Йогуртовый маринад действует мягче, чем уксус или лимонный сок, и лучше сохраняет сочность куриного филе.

Именно поэтому его так часто используют, когда нужно получить нежное мясо без риска пересушить его, пишет ZAXID.NET.

Почему именно йогурт

Секрет – в натуральном йогурте без добавок. Он действует более деликатно, чем кислые маринады на основе уксуса или цитрусовых, и не портит текстуру мяса.

Молочная кислота в йогурте постепенно размягчает коллаген и белки у поверхности куриной грудки. В результате мясо становится нежнее, но не превращается в кашу.

Йогурт – секрет сочного филе / Pixabay

Какой йогурт выбрать

Лучше всего брать натуральный йогурт с высоким содержанием жира. При необходимости подойдет и нежирный, но более жирный вариант лучше удерживает влагу и придает более насыщенный вкус.

Если смотреть на это с точки зрения кулинарной науки, йогурт – это ферментированный молочный продукт с симбиотической парой бактерий: Streptococcus thermophilus и Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus. Именно они определяют густоту, кислинку и стабильность продукта.

Как мариновать курицу в йогурте

Возьмите натуральный йогурт без добавок.

По желанию смешайте его с любимыми специями или травами.

Тщательно обваляйте курицу в этой смеси.

Поставьте мясо в холодильник.

Маринуйте не менее 2 часов, а при необходимости – до 12 часов.

Через два часа разница уже будет ощутима. Если же оставить курицу на ночь, результат будет еще лучше.

Что нужно сделать перед приготовлением

Когда курица замаринуется, достаньте ее из холодильника и оставьте при комнатной температуре примерно на 20–30 минут. Прежде чем поместить мясо в духовку, на гриль или на раскаленную сковороду, слегка промокните его поверхность.

Это важно, потому что лишняя влага не поджаривается – она испаряется. А для аппетитной корочки нужно именно подрумянивание, а не пар. Так йогуртовый маринад работает на полную мощность: курица остается сочной, а снаружи приобретает приятную карамелизацию.

Кстати, по данным ФАО, кислотность йогурта также помогает снизить риск порчи и частично консервирует продукт.

Сочная курица любит простые решения – и йогурт, похоже, одно из самых удачных.