Йогуртовий маринад працює м’якше за оцет або лимонний сік і краще зберігає соковитість курячого філе.

Саме тому його так часто використовують, коли потрібно отримати ніжне м’ясо без ризику пересушити його, пише ZAXID.NET.

Чому саме йогурт

Секрет – у натуральному йогурті без добавок. Він діє делікатніше за кислі маринади на основі оцту чи цитрусових і не псує текстуру м’яса.

Молочна кислота в йогурті поступово послаблює колаген і білки біля поверхні курячої грудки. У результаті м’ясо стає ніжнішим, але не перетворюється на кашу.

Йогурт – секрет соковитого філе / Pixabay

Який йогурт обрати

Найкраще брати натуральний йогурт високої жирності. За потреби підійде і нежирний, але жирніший варіант краще тримає вологу й дає насиченіший смак.

Якщо дивитися на це з боку кулінарної науки, йогурт – це ферментований молочний продукт із симбіотичною парою бактерій: Streptococcus thermophilus і Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus. Саме вони формують густоту, кислинку та стабільність продукту.

Як маринувати курку в йогурті

Візьміть натуральний йогурт без добавок.

За бажанням змішайте його з улюбленими спеціями або травами.

Ретельно обваляйте курку в цій масі.

Поставте м’ясо в холодильник.

Маринуйте щонайменше 2 години, а за потреби – до 12 годин.

Через дві години різниця вже буде відчутною. Якщо ж залишити курятину на ніч, результат буде ще кращим.

Що зробити перед приготуванням

Коли курка замаринується, дістаньте її з холодильника і залиште при кімнатній температурі приблизно на 20 – 30 хвилин. Перед тим як класти м’ясо в духовку, на гриль або на гарячу сковороду, злегка промокніть поверхню.

Це важливо, бо зайва волога не підсмажується – вона випаровується. А для апетитної скоринки потрібне саме підрум’янення, а не пара. Так йогуртовий маринад працює на максимум: курка лишається соковитою, а зовні отримує приємну карамелізацію.

До речі, за даними FAO, кислотність йогурту також допомагає зменшити ризик псування та частково зберігає продукт.

Соковита курка любить прості рішення – і йогурт, схоже, одне з найвдаліших.