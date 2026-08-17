Этот хек станет отличным дополнением к любому гарниру или салату, так что о его универсальности можно не беспокоиться. Это тот случай, когда можно сэкономить время и силы, а взамен получить просто фантастический результат.

Как вкусно запечь хека?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 3

Ингредиенты:

– 1 килограмм хека:

маринад:

– 50 миллилитров растительного масла;

– 50 миллилитров соевого соуса;

– 2 столовые ложки кетчупа;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– специи для рыбы по вкусу;

– соль по вкусу.

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Приготовление: