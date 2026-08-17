Этот хек станет отличным дополнением к любому гарниру или салату, так что о его универсальности можно не беспокоиться. Это тот случай, когда можно сэкономить время и силы, а взамен получить просто фантастический результат.
Как вкусно запечь хека?
- Время: 45 минут
- Порций: 3
Ингредиенты:
– 1 килограмм хека:
маринад:
– 50 миллилитров растительного масла;
– 50 миллилитров соевого соуса;
– 2 столовые ложки кетчупа;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– специи для рыбы по вкусу;
– соль по вкусу.
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Приготовление:
- Рыбу разморозьте, тщательно промойте, удалите черные пленки внутри брюшной полости, просушите бумажными полотенцами и нарежьте на порционные кусочки.
- Для маринада смешайте в отдельной посуде растительное масло, соевый соус, кетчуп, лимонный сок, специи для рыбы и соль.
- Выложите кусочки хека в глубокую миску, обильно полейте приготовленным соусом и оставьте мариноваться на 15 – 20 минут.
- Переложите рыбу в форму для запекания и полейте остатками маринада из миски.
- Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте примерно 40 минут до образования аппетитной румяной корочки.
- Подавайте сочную рыбу горячей с картофельным пюре, рисом или свежими овощами.