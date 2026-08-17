Цей хек доповнить будь-який гарнір або салат, тож про його універсальність можна не турбуватися. Це той випадок, коли є можливість зекономити час та сили, а натомість отримати просто фантастичний результат.

Як смачно запекти хека?

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 3

Інгредієнти:
– 1 кілограм хека:
маринад:
– 50 мілілітрів олії;
– 50 мілілітрів соєвого соусу;
– 2 столові ложки кетчупу;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– спеції для риби до смаку;
– сіль до смаку.

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Приготування:

  1. Рибу розморозьте, ретельно промийте, видаліть чорні плівки всередині черевної порожнини, обсушіть паперовими рушниками та наріжте на порційні шматочки.
  2. Для маринаду змішайте в окремому посуді олію, соєвий соус, кетчуп, лимонний сік, спеції до риби та сіль.
  3. Викладіть шматочки хека у глибоку миску, щедро полийте підготовленим соусом і залиште промаринуватися на 15 – 20 хвилин.
  4. Перекладіть рибу у форму для запікання та полийте залишками маринаду з миски.
  5. Відправте форму в розігріту до 180 градусів духовку й запікайте орієнтовно 40 хвилин до утворення апетитної рум'яної скоринки.
  6. Подавайте соковиту рибу гарячою з картопляним пюре, рисом або свіжими овочами.