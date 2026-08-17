Цей хек доповнить будь-який гарнір або салат, тож про його універсальність можна не турбуватися. Це той випадок, коли є можливість зекономити час та сили, а натомість отримати просто фантастичний результат.

Як смачно запекти хека?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти:

– 1 кілограм хека:

маринад:

– 50 мілілітрів олії;

– 50 мілілітрів соєвого соусу;

– 2 столові ложки кетчупу;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– спеції для риби до смаку;

– сіль до смаку.

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Приготування: