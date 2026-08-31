Понимание этой разницы помогает избежать оседания теста и неприятного мыльного привкуса в готовых десертах. Что стоит знать – рассказывает 24 Канал.

Как работает пищевая сода

Пищевая сода (гидрокарбонат натрия) – это чистый щелок. Она начинает выделять углекислый газ, который раздувает тесто, только при взаимодействии с кислотой или при сильном нагревании.

Сода незаменима в рецептах, где уже присутствует естественная кислая среда:

кисломолочные продукты (кефир, сметана, йогурт, простокваша);

натуральный мед;

нещелочной (натуральный) какао-порошок;

лимонный сок или ягодные пюре.

Ваше тесто получится идеальным / Фото Pixabay

Почему гасить соду в ложке – бесполезное занятие

Привычка наливать уксус прямо в ложку с содой – кулинарная ошибка: бурная химическая реакция происходит на открытом воздухе, и большая часть углекислого газа просто испаряется, не успев разрыхлить выпечку.

Правильный подход выглядит иначе: смешайте соду с сухими ингредиентами (мукой, какао), а жидкую кислоту (уксус, лимонный сок или кефир) добавьте в жидкую часть теста. Соедините обе смеси непосредственно перед выпечкой – тогда реакция произойдет внутри структуры теста во время термической обработки.

Почему разрыхлитель отличается от соды

Разрыхлитель (пекарский порошок) – это сбалансированная сухая смесь, которая уже содержит соду, сухую кислоту (например, лимонную или винный камень) и влажный разделитель (кукурузный крахмал или муку). Ему не нужны кислые продукты в тесте, реакция запускается автоматически после добавления любой жидкости (воды, молока, масла) и нагрева в духовке.

Можно ли заменять одно другим

Замена разрыхлителя содой

Возможна только в том случае, если рецепт содержит достаточное количество кислых продуктов (кефир, мед, сметана). Если основа теста пресная (молоко, масло, сахар), сода не сможет полностью нейтрализоваться, выпечка плохо поднимется и приобретет горьковато-щелочной привкус.

Замена соды разрыхлителем

Возможна практически всегда, но разрыхлителя обычно нужно взять примерно в 1,5–2 раза больше, чем указано соды в рецепте. Если в сложном рецепте указаны одновременно и сода, и разрыхлитель, не исключайте ни один из них: сода нейтрализует избыточную кислотность жидких продуктов, а пекарский порошок гарантирует дополнительный равномерный подъем выпечки.