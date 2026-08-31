Розуміння цієї різниці допомагає уникнути опалого тіла тіста та неприємного мильного присмаку у готових десертах. Що варто знати – розповідає 24 Канал.

Як працює харчова сода

Харчова сода (гідрокарбонат натрію) – це чистий луг. Вона починає виділяти вуглекислий газ, який підіймає тісто, лише при взаємодії з кислотою або під час сильного нагрівання.

Сода незамінна в рецептах, де вже присутнє природне кисле середовище:

кисломолочні продукти (кефір, сметана, йогурт, кисляк);

натуральний мед;

нелужний (натуральний) какао-порошок;

лимонний сік або ягідні пюре.

Ваше тісто буде ідеальним / Фото Pixabay

Чому гасити соду в ложці – марна справа

Звична звичка наливати оцет просто в ложку з содою є кулінарною помилкою: бурхлива хімічна реакція відбувається на відкритому повітрі, і більша частина вуглекислого газу просто випаровується, не встигнувши розпушити випічку.

Правильний підхід виглядає інакше: змішайте соду з сухими інгредієнтами (борошном, какао), а рідку кислоту (оцет, лимонний сік чи кефір) додайте до рідкої фракції тіста. З'єднайте обидві суміші безпосередньо перед випіканням – тоді реакція відбудеться всередині структури тіста під час термообробки.

Чим розпушувач відрізняється від соди

Розпушувач (пекарський порошок) – це збалансована суха суміш, яка вже містить соду, суху кислоту (наприклад, лимонну або винний камінь) і розділювач вологі (кукурудзяний крохмаль чи борошно). Йому не потрібні кислі продукти в тісті, реакція запускається автоматично після додавання будь-якої рідини (води, молока, олії) та нагрівання в духовці.

Чи можна замінювати одне іншим

Заміна розпушувача содою

Можлива лише тоді, коли рецепт містить достатню кількість кислих продуктів (кефір, мед, сметану). Якщо основа тіста прісна (молоко, масло, цукор), сода не зможе повністю нейтралізуватися, випічка погано підніметься і набуде гіркувато-лужного присмаку.

Заміна соди розпушувачем

Можлива практично завжди, але розпушувача зазвичай потрібно взяти приблизно в 1,5 – 2 рази більше, ніж зазначено соди в рецепті. Якщо в складному рецепті вказані одночасно і сода, і розпушувач, не виключайте жоден із них: сода нейтралізує зайву кислотність рідких продуктів, а пекарський порошок гарантує додатковий рівномірний підйом випічки.