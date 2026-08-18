Эти рецепты интересны не только своими названиями. В них видно, как из муки, круп, свекольного кваса, картофеля, сухофруктов или пшена получались блюда для повседневного стола, праздников и гостей. 24 Канал собрал несколько старинных украинских рецептов, которые стоит приготовить хотя бы раз.

Как приготовить квашу?

Время : 1 сутки на заквашивание + 40–60 минут варки

: 1 сутки на заквашивание + 40–60 минут варки Порций: 4 – 5

Ингредиенты:

– 1 стакан ржаной муки;

– 0,5 стакана гречневой муки;

– 2–3 столовые ложки ржаного солода или молотого пророщенного зерна;

– 700–800 миллилитров теплой воды;

– горсть сушеных груш;

– горсть сушеных слив;

– калина по вкусу;

– терн по вкусу;

– щепотка соли.

Как приготовить квашу: смотрите видео

Приготовление:

Смешайте ржаную и гречневую муку в глубокой миске. Добавьте ржаной солод или молотое пророщенное зерно, после чего постепенно влейте теплую воду и замесите густую массу, похожую на тесто или очень густую кашу. Вода должна быть теплой, но не горячей. Накройте миску полотенцем и оставьте в теплом месте на 12–24 часа, чтобы масса начала бродить и приобрела легкий кисловато-сладкий запах. Когда закваска "оживет", переложите ее в кастрюлю с толстым дном. Добавьте сушеные груши, сливы, калину и терн. При необходимости влейте еще немного воды, чтобы масса стала более жидкой и не пригорала во время варки. Поставьте кастрюлю на слабый огонь и варите квашу 40–60 минут, часто помешивая. Она должна постепенно загустевать, темнеть и становиться похожей на густой кисель или сладкую кашу. В конце добавьте щепотку соли, перемешайте и снимите с огня. Готовую квашу можно подавать теплой или охлажденной. Лучше всего она вкусна после настаивания, когда сухофрукты отдадут блюду свой аромат, а сама масса станет гуще.

Как приготовить пшеничную тетерю?

Время : 35–40 минут

: 35–40 минут Порций: 3–4

Ингредиенты:

– 250 граммов пшена;

– 1 морковь;

– 1 средняя луковица;

– 70 граммов сливочного масла или 50 граммов сливочного масла и 50 миллилитров растительного масла;

– мясной, рыбный или овощной бульон;

– немного белого вина по желанию;

– перец чили по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу;

– соль по вкусу;

– молодой чеснок по вкусу.

Для подачи:

– маринованные или соленые огурцы;

– лук;

– растительное масло;

– шкварки по вкусу.

С чем подавать тетерю: смотрите видео

Приготовление:

Пшено очень тщательно промойте в воде несколько раз, а затем 2–3 раза обдайте кипятком, чтобы убрать лишнюю горечь. Морковь и лук натрите на мелкой терке. На сковороде растопите сливочное масло или смесь сливочного и растительного масла, выложите морковь с луком и обжарьте на слабом огне примерно 2 минуты, пока овощи не станут мягче и слегка золотистыми. Добавьте подготовленное пшено, перемешайте и прогрейте все вместе еще 1–2 минуты. По желанию влейте немного белого вина и выпарите его в течение нескольких минут. Если готовите тетерю на шкварках, вино можно не добавлять: сначала вытопите сало, шкварки взять на тарелку, а на жире обжарьте овощи и пшено. Добавьте перец чили, черный молотый перец и начните постепенно вливать бульон – примерно по стакану за раз. После каждой порции перемешивайте и готовьте, пока пшено не впитает жидкость. Так повторите это 2–3 раза, пока крупа не станет мягкой. В конце посолите по вкусу, убавьте огонь, накройте крышкой и оставьте тетерю потушиться примерно на 15 минут. Готовое блюдо должно быть мягким, рассыпчатым, но в то же время нежным по консистенции. Подавайте пшеничную тетерю с измельченным молодым чесноком, шкварками по вкусу и маринованными огурцами с луком и маслом.

Как приготовить верещаку из свиных ребрышек?

Время : 1 час 30 минут + 3–4 дня для свекольного кваса

: 1 час 30 минут + 3–4 дня для свекольного кваса Порций: 4

Ингредиенты:

– свиные ребрышки;

– чеснок по вкусу;

– душица или орегано по вкусу;

– свекольный квас;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу;

– масло для жарки.

Для свекольного кваса:

– свекла;

– вода;

– 1 столовая ложка сахара.

Для поливки:

– свекольный квас;

– мука;

– сливочное масло;

– соль по вкусу.

Что добавить в верещанку: смотрите видео

Приготовление:

Сначала приготовьте свекольный квас. Свеклу очистите, нарежьте кубиками, переложите в банку, залейте водой и добавьте столовую ложку сахара. Накройте банку марлей и оставьте при комнатной температуре на 3–4 дня. Когда квас станет кисловатым, процедите его. Свиные ребрышки посолите, поперчите, добавьте много измельченного чеснока и хорошо натрите мясо со всех сторон. На сковороде разогрейте масло и обжарьте ребрышки до золотистой корочки. После этого переложите их в форму для запекания, посыпьте материнкой или орегано и залейте свекольным квасом. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 1 час, пока ребрышки не станут мягкими. Для соуса налейте в сковороду немного свекольного кваса, добавьте муку со сливочным маслом, посолите по вкусу и проварите несколько минут, чтобы соус слегка загустел. Готовые ребрышки выложите на тарелку и полейте свекольной поливкой. Подавайте верещаку с кашей или другим простым горячим блюдом.

Как приготовить пундики из картофельного теста?

Время : 2 часа 15 минут

: 2 часа 15 минут Порций: примерно 25 штук

Ингредиенты:

– 500 граммов муки;

– 250 граммов вареного пюре из картофеля;

– 3 яйца;

– 90 миллилитров молока;

– 50 граммов сахара;

– 20 граммов свежих дрожжей;

– 15 граммов ванильного сахара;

– 3 грамма соли;

– 80 граммов сливочного масла;

– 2 столовые ложки водки или другого крепкого алкоголя;

– цедра половины лимона по вкусу;

– масло для жарки;

– сахарная пудра для подачи.

Как испечь пундики: смотрите видео

Приготовление:

Отварной картофель разотрите в пюре и оставьте, чтобы он был слегка теплым. В большой миске смешайте муку, яйца, картофель, молоко, сахар, свежие дрожжи, ванильный сахар, соль и лимонную цедру. Сначала вымешивайте тесто без масла и водки, пока оно не начнет держать форму и отставать от рук. После этого добавьте мягкое сливочное масло и водку. Алкоголь можно не использовать, но с ним тесто при жарке получается более воздушным. Вымешивайте тесто примерно 10 минут, накройте и оставьте расстаиваться на 1,5 часа. Когда тесто хорошо поднимется, выложите его на рабочую поверхность, слегка присыпанную мукой, раскатайте и вырежьте кружочки стаканом или формочкой. Отверстие в середине сделайте пальцем или маленькой крышечкой. Оставьте заготовки еще на 15–30 минут, чтобы они поднялись. Разогрейте достаточное количество масла и жарьте пундики до румяности с обеих сторон, начиная с тех, которые сформировали первыми. Готовые пундики выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы взять лишнее масло. Подавайте слегка теплыми, по желанию посыпав сахарной пудрой.

Как приготовить кашу "Зозуля"?

Время: 1 час 10 минут

час 10 минут Порций: 4–5

Ингредиенты:

– 300 граммов пшена;

– 1 литр молока;

– 75 граммов мака;

– 3–4 яйца;

– 90 граммов сахара;

– 100 граммов сливочного масла;

– 100 граммов изюма.

Приготовление: