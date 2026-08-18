Эти рецепты интересны не только своими названиями. В них видно, как из муки, круп, свекольного кваса, картофеля, сухофруктов или пшена получались блюда для повседневного стола, праздников и гостей. 24 Канал собрал несколько старинных украинских рецептов, которые стоит приготовить хотя бы раз.
Как приготовить квашу?
- Время: 1 сутки на заквашивание + 40–60 минут варки
- Порций: 4 – 5
Ингредиенты:
– 1 стакан ржаной муки;
– 0,5 стакана гречневой муки;
– 2–3 столовые ложки ржаного солода или молотого пророщенного зерна;
– 700–800 миллилитров теплой воды;
– горсть сушеных груш;
– горсть сушеных слив;
– калина по вкусу;
– терн по вкусу;
– щепотка соли.
Как приготовить квашу: смотрите видео
Приготовление:Читайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
- Смешайте ржаную и гречневую муку в глубокой миске.
- Добавьте ржаной солод или молотое пророщенное зерно, после чего постепенно влейте теплую воду и замесите густую массу, похожую на тесто или очень густую кашу. Вода должна быть теплой, но не горячей.
- Накройте миску полотенцем и оставьте в теплом месте на 12–24 часа, чтобы масса начала бродить и приобрела легкий кисловато-сладкий запах.
- Когда закваска "оживет", переложите ее в кастрюлю с толстым дном. Добавьте сушеные груши, сливы, калину и терн. При необходимости влейте еще немного воды, чтобы масса стала более жидкой и не пригорала во время варки.
- Поставьте кастрюлю на слабый огонь и варите квашу 40–60 минут, часто помешивая. Она должна постепенно загустевать, темнеть и становиться похожей на густой кисель или сладкую кашу.
- В конце добавьте щепотку соли, перемешайте и снимите с огня.
- Готовую квашу можно подавать теплой или охлажденной. Лучше всего она вкусна после настаивания, когда сухофрукты отдадут блюду свой аромат, а сама масса станет гуще.
Как приготовить пшеничную тетерю?
- Время: 35–40 минут
- Порций: 3–4
Ингредиенты:
– 250 граммов пшена;
– 1 морковь;
– 1 средняя луковица;
– 70 граммов сливочного масла или 50 граммов сливочного масла и 50 миллилитров растительного масла;
– мясной, рыбный или овощной бульон;
– немного белого вина по желанию;
– перец чили по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу;
– соль по вкусу;
– молодой чеснок по вкусу.
Для подачи:
– маринованные или соленые огурцы;
– лук;
– растительное масло;
– шкварки по вкусу.
С чем подавать тетерю: смотрите видео
Приготовление:
- Пшено очень тщательно промойте в воде несколько раз, а затем 2–3 раза обдайте кипятком, чтобы убрать лишнюю горечь.
- Морковь и лук натрите на мелкой терке.
- На сковороде растопите сливочное масло или смесь сливочного и растительного масла, выложите морковь с луком и обжарьте на слабом огне примерно 2 минуты, пока овощи не станут мягче и слегка золотистыми.
- Добавьте подготовленное пшено, перемешайте и прогрейте все вместе еще 1–2 минуты. По желанию влейте немного белого вина и выпарите его в течение нескольких минут.
- Если готовите тетерю на шкварках, вино можно не добавлять: сначала вытопите сало, шкварки взять на тарелку, а на жире обжарьте овощи и пшено.
- Добавьте перец чили, черный молотый перец и начните постепенно вливать бульон – примерно по стакану за раз. После каждой порции перемешивайте и готовьте, пока пшено не впитает жидкость. Так повторите это 2–3 раза, пока крупа не станет мягкой. В конце посолите по вкусу, убавьте огонь, накройте крышкой и оставьте тетерю потушиться примерно на 15 минут.
- Готовое блюдо должно быть мягким, рассыпчатым, но в то же время нежным по консистенции.
- Подавайте пшеничную тетерю с измельченным молодым чесноком, шкварками по вкусу и маринованными огурцами с луком и маслом.
Как приготовить верещаку из свиных ребрышек?
- Время: 1 час 30 минут + 3–4 дня для свекольного кваса
- Порций: 4
Ингредиенты:
– свиные ребрышки;
– чеснок по вкусу;
– душица или орегано по вкусу;
– свекольный квас;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу;
– масло для жарки.
Для свекольного кваса:
– свекла;
– вода;
– 1 столовая ложка сахара.
Для поливки:
– свекольный квас;
– мука;
– сливочное масло;
– соль по вкусу.
Что добавить в верещанку: смотрите видео
Приготовление:
- Сначала приготовьте свекольный квас.
- Свеклу очистите, нарежьте кубиками, переложите в банку, залейте водой и добавьте столовую ложку сахара.
- Накройте банку марлей и оставьте при комнатной температуре на 3–4 дня. Когда квас станет кисловатым, процедите его.
- Свиные ребрышки посолите, поперчите, добавьте много измельченного чеснока и хорошо натрите мясо со всех сторон. На сковороде разогрейте масло и обжарьте ребрышки до золотистой корочки. После этого переложите их в форму для запекания, посыпьте материнкой или орегано и залейте свекольным квасом.
- Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 1 час, пока ребрышки не станут мягкими.
- Для соуса налейте в сковороду немного свекольного кваса, добавьте муку со сливочным маслом, посолите по вкусу и проварите несколько минут, чтобы соус слегка загустел.
- Готовые ребрышки выложите на тарелку и полейте свекольной поливкой. Подавайте верещаку с кашей или другим простым горячим блюдом.
Как приготовить пундики из картофельного теста?
- Время: 2 часа 15 минут
- Порций: примерно 25 штук
Ингредиенты:
– 500 граммов муки;
– 250 граммов вареного пюре из картофеля;
– 3 яйца;
– 90 миллилитров молока;
– 50 граммов сахара;
– 20 граммов свежих дрожжей;
– 15 граммов ванильного сахара;
– 3 грамма соли;
– 80 граммов сливочного масла;
– 2 столовые ложки водки или другого крепкого алкоголя;
– цедра половины лимона по вкусу;
– масло для жарки;
– сахарная пудра для подачи.
Как испечь пундики: смотрите видео
Приготовление:
- Отварной картофель разотрите в пюре и оставьте, чтобы он был слегка теплым.
- В большой миске смешайте муку, яйца, картофель, молоко, сахар, свежие дрожжи, ванильный сахар, соль и лимонную цедру.
- Сначала вымешивайте тесто без масла и водки, пока оно не начнет держать форму и отставать от рук.
- После этого добавьте мягкое сливочное масло и водку.
- Алкоголь можно не использовать, но с ним тесто при жарке получается более воздушным.
- Вымешивайте тесто примерно 10 минут, накройте и оставьте расстаиваться на 1,5 часа. Когда тесто хорошо поднимется, выложите его на рабочую поверхность, слегка присыпанную мукой, раскатайте и вырежьте кружочки стаканом или формочкой. Отверстие в середине сделайте пальцем или маленькой крышечкой.
- Оставьте заготовки еще на 15–30 минут, чтобы они поднялись. Разогрейте достаточное количество масла и жарьте пундики до румяности с обеих сторон, начиная с тех, которые сформировали первыми.
- Готовые пундики выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы взять лишнее масло. Подавайте слегка теплыми, по желанию посыпав сахарной пудрой.
Как приготовить кашу "Зозуля"?
- Время: 1 час 10 минут
- Порций: 4–5
Ингредиенты:
– 300 граммов пшена;
– 1 литр молока;
– 75 граммов мака;
– 3–4 яйца;
– 90 граммов сахара;
– 100 граммов сливочного масла;
– 100 граммов изюма.
Приготовление:
- Пшено хорошо промойте несколько раз, залейте кипятком и оставьте примерно на 20 минут, чтобы убрать возможную горечь.
- Мак отдельно залейте кипятком и оставьте на 1 час.
- После этого слейте воду с пшена, переложите его в кастрюлю, залейте молоком и варите примерно 25 минут на умеренном огне, время от времени помешивая.
- Добавьте подготовленный мак и готовьте еще около 10 минут. Яйца взбейте с сахаром, влейте в кашу вместе со сливочным маслом и хорошо перемешайте.
- Добавьте изюм и проварите все еще примерно 5 минут на слабом огне. Готовая каша должна получиться нежной, сливочной и густой.