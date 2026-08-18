Такі рецепти цікаві не лише назвами. У них видно, як із борошна, круп, бурякового квасу, картоплі, сухофруктів чи пшона виходили страви для щоденного столу, свят і гостин. 24 Канал зібрав кілька старовинних українських рецептів, які варто приготувати хоча б раз.

Як приготувати квашу?

Час : 1 доба на заквашування + 40 – 60 хвилин варіння

: 1 доба на заквашування + 40 – 60 хвилин варіння Порцій: 4 – 5

Інгредієнти:

– 1 склянка житнього борошна;

– 0,5 склянки гречаного борошна;

– 2 – 3 столові ложки житнього солоду або меленого пророщеного зерна;

– 700 – 800 мілілітрів теплої води;

– жменя сушених груш;

– жменя сушених слив;

– калина до смаку;

– терен до смаку;

– дрібка солі.

Як зробити квашу: дивитися відео

Приготування:

Житнє та гречане борошно змішайте в глибокій мисці. Додайте житній солод або мелене пророщене зерно, після чого поступово вливайте теплу воду й замішуйте густу масу, схожу на тісто або дуже густу кашу. Вода має бути теплою, але не гарячою. Накрийте миску рушником і залиште в теплому місці на 12 – 24 години, щоб маса почала бродити й набула легкого кислувато-солодкого запаху. Коли основа “оживе”, перекладіть її в каструлю з товстим дном. Додайте сушені груші, сливи, калину й терен. За потреби влийте ще трохи води, щоб маса стала рідшою й не пригорала під час варіння. Поставте каструлю на малий вогонь і варіть квашу 40 – 60 хвилин, часто помішуючи. Вона має поступово густішати, темнішати й ставати схожою на густий кисіль або солодку кашу. Наприкінці додайте дрібку солі, перемішайте й зніміть з вогню. Готову квашу можна подавати теплою або охолодженою. Найкраще вона смакує після настоювання, коли сухофрукти віддадуть страві свій аромат, а сама маса стане густішою.

Як приготувати пшоняну тетерю?

Час : 35 – 40 хвилин

: 35 – 40 хвилин Порцій: 3 – 4

Інгредієнти:

– 250 грамів пшона;

– 1 морквина;

– 1 середня цибулина;

– 70 грамів вершкового масла або 50 грамів вершкового масла і 50 мілілітрів олії;

– м’ясний, рибний або овочевий бульйон;

– трохи білого вина за бажанням;

– перець чилі до смаку;

– чорний мелений перець до смаку;

– сіль до смаку;

– молодий часник до смаку.

Для подавання:

– квашені або солоні огірки;

– цибуля;

– олія;

– шкварки до смаку.

З чим подати тетерю: дивіться відео

Приготування:

Пшоно дуже ретельно промийте у воді кілька разів, а потім 2 – 3 рази обдайте окропом, щоб прибрати зайву гіркоту. Моркву та цибулю натріть на дрібній тертці. На пательні розтопіть вершкове масло або суміш масла з олією, викладіть моркву з цибулею та обсмажте на легкому вогні приблизно 2 хвилини, доки овочі стануть м’якшими й злегка золотистими. Додайте підготовлене пшоно, перемішайте та прогрійте все разом ще 1 – 2 хвилини. За бажанням влийте трохи білого вина й випаруйте його протягом кількох хвилин. Якщо готуєте тетерю на шкварках, вино можна не додавати: спершу витопіть сало, шкварки заберіть на тарілку, а на жирі обсмажте овочі й пшоно. Додайте перець чилі, чорний мелений перець і починайте поступово вливати бульйон — приблизно по склянці за раз. Після кожної порції перемішуйте й готуйте, доки пшоно вбере рідину. Так повторіть 2 – 3 рази, доки крупа стане м’якою. Наприкінці посоліть до смаку, зменште вогонь, накрийте кришкою й залиште тетерю потомитися приблизно на 15 хвилин. Готова страва має бути м’якою, розсипчастою, але водночас ніжною за консистенцією. Подавайте пшоняну тетерю з подрібненим молодим часником, шкварками до смаку та квашеними огірками з цибулею й олією.

Як приготувати верещаку зі свинячих реберець?

Час : 1 година 30 хвилин + 3 – 4 дні для бурякового квасу

: 1 година 30 хвилин + 3 – 4 дні для бурякового квасу Порцій: 4

Інгредієнти:

– свинячі реберця;

– часник до смаку;

– материнка або орегано до смаку;

– буряковий квас;

– сіль до смаку;

– чорний мелений перець до смаку;

– олія для смаження.

Для бурякового квасу:

– буряк;

– вода;

– 1 столова ложка цукру.

Для поливки:

– буряковий квас;

– борошно;

– вершкове масло;

– сіль до смаку.

Що додати до верещанки: дивіться відео

Приготування:

Спочатку приготуйте буряковий квас. Буряк очистьте, наріжте кубиками, перекладіть у банку, залийте водою та додайте столову ложку цукру. Накрийте банку марлею й залиште при кімнатній температурі на 3 – 4 дні. Коли квас стане кислуватим, процідіть його. Свинячі реберця посоліть, поперчіть, додайте багато подрібненого часнику й добре натріть м’ясо з усіх боків. На сковороді розігрійте олію та обсмажте реберця до золотистої скоринки. Після цього перекладіть їх у форму для запікання, посипте материнкою або орегано та залийте буряковим квасом. Поставте форму в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 1 годину, доки реберця стануть м’якими. Для поливки влийте на сковороду трохи бурякового квасу, додайте борошно з вершковим маслом, посоліть до смаку й проваріть кілька хвилин, щоб соус злегка загус. Готові реберця викладіть на тарілку та полийте буряковою поливкою. Подавайте верещаку з кашею або іншою простою гарячою стравою.

Як приготувати пундики з картопляного тіста?

Час : 2 години 15 хвилин

: 2 години 15 хвилин Порцій: приблизно 25 штук

Інгредієнти:

– 500 грамів борошна;

– 250 грамів вареної товченої картоплі;

– 3 яйця;

– 90 мілілітрів молока;

– 50 грамів цукру;

– 20 грамів свіжих дріжджів;

– 15 грамів ванільного цукру;

– 3 грами солі;

– 80 грамів вершкового масла;

– 2 столові ложки горілки або іншого міцного алкоголю;

– цедра половини лимона до смаку;

– олія для смаження;

– цукрова пудра для подавання.

Як спекти пундики: дивіться відео

Приготування:

Варену картоплю розімніть у пюре й залиште, щоб вона була ледь теплою. У великій мисці з’єднайте борошно, яйця, картоплю, молоко, цукор, свіжі дріжджі, ванільний цукор, сіль і лимонну цедру. Спочатку вимішуйте тісто без масла та горілки, доки воно почне тримати форму й відставати від рук. Після цього додайте м’яке вершкове масло та горілку. Алкоголь можна не використовувати, але з ним тісто під час смаження виходить легшим. Вимішуйте тісто приблизно 10 хвилин, накрийте й залиште на розстоювання на 1,5 години. Коли тісто добре підійде, викладіть його на робочу поверхню, злегка припилену борошном, розкачайте та виріжте кружальця склянкою або формою. Отвір посередині зробіть пальцем або маленькою кришечкою. Залиште заготовки ще на 15 – 30 хвилин, щоб вони підросли. Розігрійте достатню кількість олії та смажте пундики до рум’яності з обох боків, починаючи з тих, які сформували першими. Готові пундики викладайте на паперовий рушник, щоб забрати зайву олію. Подавайте ледь теплими, за бажанням посипавши цукровою пудрою.

Як приготувати кашу "Зозуля"?

Час: 1 година 10 хвилин

1 година 10 хвилин Порцій: 4 – 5

Інгредієнти:

– 300 грамів пшона;

– 1 літр молока;

– 75 грамів маку;

– 3 – 4 яйця;

– 90 грамів цукру;

– 100 грамів вершкового масла;

– 100 грамів родзинок.

Приготування: