Яблоки в этой выпечке придают не только вкус, но и аромат. В духовке они размягчаются, придают тесту сочность и вместе с корицей создают домашний десерт, который легко приготовить из простых продуктов.

В тесто добавляют творог, сливочное масло и мелко нарезанные яблоки, а перед выпечкой печенье обваливают в сахаре с корицей. Благодаря этому оно получается мягким внутри и румяным снаружи.

Как приготовить сырное печенье с яблоками?

Время: примерно 30 минут + выпекание 30 минут

примерно 30 минут + выпекание 30 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 300 граммов творога;

– 1 яйцо;

– 75 граммов сливочного масла;

– 100 граммов сахара;

– 300 граммов муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– несколько яблок;

– сахар и корица для обваливания.

Приготовление: