Яблоки в этой выпечке придают не только вкус, но и аромат. В духовке они размягчаются, придают тесту сочность и вместе с корицей создают домашний десерт, который легко приготовить из простых продуктов.
В тесто добавляют творог, сливочное масло и мелко нарезанные яблоки, а перед выпечкой печенье обваливают в сахаре с корицей. Благодаря этому оно получается мягким внутри и румяным снаружи.
Как приготовить сырное печенье с яблоками?
- Время: примерно 30 минут + выпекание 30 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 300 граммов творога;
– 1 яйцо;
– 75 граммов сливочного масла;
– 100 граммов сахара;
– 300 граммов муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– несколько яблок;
– сахар и корица для обваливания.
Приготовление:
- Выложите творог в глубокую миску. Добавьте яйцо, сахар и размягченное сливочное масло. Перемешайте до однородности. Если творог зернистый, его можно предварительно размять вилкой.
- Отдельно смешайте часть муки с разрыхлителем и постепенно добавляйте в творожную массу. Не высыпайте всю муку сразу, так как ее количество зависит от влажности творога.
- Яблоки очистите от кожуры и семян, после чего очень мелко нарежьте.
- Добавьте яблоки в тесто вместе с оставшейся мукой. Замесите мягкое тесто, которое почти не липнет к рукам. Если оно получается слишком липким, подсыпьте еще немного муки.
- Для обваливания смешайте сахар с корицей. Отщипывайте от теста небольшие кусочки и формируйте шарики. Каждый шарик обваляйте в смеси сахара и корицы.
- Застелите противень пергаментом и выложите заготовки на небольшом расстоянии друг от друга. Каждый шарик слегка приплюсните руками или дном стакана.
- Поставьте противень в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекайте примерно 30 минут, пока печенье не станет румяным. Точное время зависит от размера заготовок и особенностей духовки.
- Готовое печенье оставьте на противне на несколько минут, после чего переложите на тарелку. Подавать его можно теплым или полностью остывшим.