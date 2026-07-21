Приготовление яичницы кажется самой простой кулинарной задачей, однако она не всегда получается идеальной. Часто белок растекается тонким бесформенным слоем по всей сковороде, а желток пересушивается. Чтобы получить пышное, сочное и невероятно вкусное блюдо, стоит знать один простой секрет, о котором пишет популярное британское издание The Mirror.

Как правильно выбрать жир для жарки?

Выбор жира напрямую влияет на конечный вкус блюда. Кулинары советуют подбирать его под общую концепцию вашего завтрака или обеда:

Для классического английского завтрака идеально подойдет жир, что остался после жарки бекона, или кусочек сливочного масла.

Для более изысканных блюд лучше выбрать оливковое или рапсовое масло.

Если вы готовите яичницу в качестве гарнира к азиатским блюдам, например, наси горенг или дал, отличным решением станет кокосовое масло, которое придаст блюду легкий экзотический аромат.

Любимый завтрак / Фото Pixabay

Рецепт идеальной яичницы

Время: 5 минут

5 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 1 свежее куриное яйцо комнатной температуры;

– 1 маленький кусочек сливочного масла или 1 столовая ложка растительного масла.

Приготовление:

Если вы используете сливочное масло, разогрейте его на сковороде, пока оно полностью не растает, но следите, чтобы оно не начало темнеть. Если выбрали растительное масло – просто хорошо его прогрейте. Обязательно разбейте яйцо сначала в маленькую тарелку или блюдце. Не разбивайте его непосредственно над сковородой, чтобы избежать случайного попадания кусочков скорлупы в блюдо. Осторожно перелейте яйцо с блюдца на горячую сковороду. Накройте сковороду крышкой и оставьте готовиться на медленном огне в течение 3 минут. Проверьте, схватился ли белок. Если он еще слишком жидкий, оставьте яичницу под крышкой еще на 30 секунд.

Правильно приготовленное блюдо должно иметь полностью готовый, упругий белок и нежный, жидкий желток. Перед подачей добавьте соль и специи.



Идеальная яичница с пышным белком и жидким желтком / Фото Mirror

Интересные факты из истории

Сегодня яичница ассоциируется исключительно с началом дня, однако так было не всегда. В Древнем Риме яйца, взбитые с молоком и оливковым маслом, обжаривали, поливали медом, посыпали черным перцем и подавали как изысканный десерт в конце трапезы.

А привычный для нас утренний ритуал появился лишь в 1620 году благодаря английскому врачу Томасу Веннеру. В своем медицинском труде он впервые официально посоветовал есть на завтрак яйца-пошот с солью, перцем и уксусом. Он доказал их пользу для организма и развеял бытовавший в то время церковный миф о том, что утренний прием пищи является грехом обжорства.