Приготування яєчні здається найпростішим кулінарним завданням, проте вона не завжди виходить ідеальною. Часто білок розтікається тонким безформним шаром по всій сковороді, а жовток пересушується. Щоб отримати пишну, соковиту та неймовірно смачну страву, варто знати один простий секрет, про який пише популярне британське видання The Mirror.

Як правильно вибрати жир для смаження?

Вибір жиру безпосередньо впливає на фінальний смак страви. Кулінари радять підбирати його під загальну концепцію вашого сніданку чи обіду:

Для класичного англійського сніданку ідеально підійде жир, що залишився після смаження бекону, або шматочок вершкового масла.

Для більш вишуканих страв краще обрати оливкову або ріпакову олію.

Якщо ви готуєте яєчню як додаток до азійських страв, наприклад, насі горенг чи дал, чудовим рішенням стане кокосова олія, яка додасть легкого екзотичного аромату.

Улюблений сніданок / Фото Pixabay

Рецепт ідеальної яєчні

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 1 свіже куряче яйце кімнатної температури;

– 1 маленький шматочок вершкового масла або 1 столова ложка олії.

Приготування:

Якщо ви використовуєте вершкове масло, розігрійте його на сковороді, поки воно повністю не розтане, але стежте, щоб воно не почало темніти. Якщо обрали олію – просто добре прогрійте її. Обов'язково розбийте яйце спочатку на маленьку тарілку або блюдце. Не розбивайте його безпосередньо над сковородою, щоб уникнути випадкового потрапляння шматочків шкаралупи у страву. Обережно перелийте яйце з блюдця на гарячу сковороду. Накрийте сковороду кришкою і залиште готуватися на повільному вогні протягом 3 хвилин. Перевірте, чи схопився білок. Якщо він ще занадто рідкий, залиште яєчню під кришкою ще на 30 секунд.

Правильно приготована страва повинна мати повністю готовий, пружний білок та ніжний, рідкий жовток. Перед подачею додайте сіль та спеції.



Ідеальна яєчня має пишний білок та рідкий жовток / Фото Mirror

Цікаві факти з історії

Сьогодні яєчня асоціюється виключно з початком дня, проте так було не завжди. У Стародавньому Римі збиті з молоком та оливковою олією яйця обсмажували, поливали медом, посипали чорним перцем і подавали як вишуканий десерт наприкінці трапези.

А звичний для нас ранковий ритуал з'явився лише у 1620 році завдяки англійському лікарю Томасу Веннеру. У своїй медичній праці він уперше офіційно порадив їсти на сніданок яйця пашот із сіллю, перцем та оцтом. Він довів їхню користь для організму та зруйнував тогочасний церковний міф про те, що ранкове приймання їжі є гріхом обжерливості.