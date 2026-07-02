Сливочное масло придает яичнице более нежный аромат и легкую сладковатую нотку. Но с ним нужно обращаться более осторожно, чем с растительным маслом: оно быстрее темнеет на сковороде и может придать лишний привкус, если его перегреть. Поэтому вопрос не в том, можно ли так жарить. Главное – правильно выбрать температуру и не ждать, пока масло начнет активно дымиться.

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Можно ли жарить яичницу на сливочном масле?

Да, яичницу можно жарить на сливочном масле. Более того, именно оно хорошо подходит для нежной яичницы с мягким белком и желтком, который остается жидким или кремообразным.

Лучше всего разогреть сковороду на небольшом или среднем огне, положить кусочек масла и дать ему полностью растаять. Оно должно тихо шипеть, без резкого запаха и темных пятен. Если масло быстро коричневеет, огонь слишком сильный.

Секрет идеальной яичницы / Фото Pixabay

После этого сразу же разбейте яйца. Белок медленно схватится, края не пересохнут, а вкус будет мягче, чем после жарки на обычном масле. Такой способ особенно хорош для яичницы без хрустящей корочки.

Если хотите более румяные края, держите сковороду чуть горячее, но не оставляйте масло на огне надолго. Оно должно работать вместе с яйцами, а не гореть еще до того, как они попадут на сковороду.

Как сделать яичницу на сливочном масле вкуснее?

Для яичницы достаточно небольшого кусочка масла. Если положить слишком много, блюдо получится тяжелым по текстуре, а белок может как будто плавать в жире. Лучше добавьте меньше, но равномерно распределите масло по всей сковороде.

Солите яичницу ближе к концу приготовления. Так легче контролировать текстуру белка и не пересушить верх. Перец, зелень или щепотку сухих трав добавляйте уже после выключения огня – аромат будет чище.

Еще один удачный прием – снять сковороду с плиты чуть раньше, чем кажется нужным. Яйца еще несколько секунд доходят от остаточного тепла. Так белок будет готов, а желток не успеет покрыться плотной пленкой.

Если хотите более насыщенный вкус, можно смешать сливочное масло с несколькими каплями растительного масла. Растительное масло поможет сливочному дольше не темнеть, а сливочный вкус все равно останется заметным. Для мягкой яичницы держите огонь умеренным. Для более хрустящих краев – чуть сильнее, но недолго. У сливочного масла деликатный характер: оно любит внимания, зато придает яичнице тот самый теплый домашний вкус, ради которого ее и хочется готовить снова и снова.