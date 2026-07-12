Замораживание – один из самых простых и эффективных способов сохранить летние овощи на зиму. Однако с кукурузой часто возникает проблема: после нескольких месяцев в морозилке ее зерна становятся водянистыми, теряют свой насыщенный вкус или даже покрываются темными пятнами.

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Почему кукуруза портится в морозилке и как этого избежать?

Все дело в ферментах, содержащихся в свежих овощах. Даже после того, как початки срезали, эти вещества продолжают действовать, постепенно разрушая структуру зерна и превращая сахар в крахмал. Обычный холод в морозильной камере не способен полностью остановить этот процесс – он лишь замедляет его. Чтобы заблокировать действие ферментов, кукурузу необходимо подвергнуть быстрой термической обработке.

Ее точно захочется попробовать зимой / Фото Unsplash

Именно бланширование (кратковременное прогревание кипятком с последующим резким охлаждением) помогает "отключить" разрушительные ферменты. Благодаря этому зерна останутся сладкими, плотными и сохранят свой яркий цвет.

Процесс заготовки состоит из нескольких простых шагов:

Очистите початки от листьев и волосков, а также срежьте грубый одревесневший конец стебля. Если вы хотите заморозить только зерна, поставьте початок вертикально на разделочную доску и острым ножом аккуратно срежьте их. Если планируете хранить кукурузу в початках – пропустите этот шаг. Опустите зерна в кипяток примерно на 3 минуты. Если замораживаете целые початки, держите их в кипятке 10 минут. Сразу после этого переложите кукурузу в миску с ледяной водой. Время охлаждения должно равняться времени варки: 3 минуты для зерен и 10 минут для початков. Это мгновенно остановит процесс нагрева и "запечатает" вкус внутри. Тщательно просушите зерна или початки бумажным полотенцем. Если этого не сделать, лишняя влага превратится в лед, который повредит структуру продукта.

Важны ли правильная упаковка и сроки хранения?

После просушки разложите кукурузу в специальные пакеты для замораживания или контейнеры с плотной крышкой. Старайтесь максимально удалить воздух из упаковки – чем меньше кислорода останется внутри, тем лучше сохранится свежесть.

При температуре около -17 градусов кукуруза может храниться от 6 до 12 месяцев. Если превысить этот срок, зерна начнут терять свои вкусовые качества и могут покрыться цветными пятнами.