Заморожування – один із найпростіших та найефективніших способів зберегти літні овочі на зиму. Проте з кукурудзою часто виникає проблема: після кількох місяців у морозилці її зерна стають водянистими, втрачають свій насичений смак або навіть покриваються темними плямами.

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Чому кукурудза псується в морозилці і як цьому запобігти?

Уся річ у ферментах, які містяться у свіжих овочах. Навіть після того, як качани зрізали, ці речовини продовжують працювати, поступово руйнуючи структуру зерна та перетворюючи цукор на крохмаль. Звичайний холод у морозильній камері не здатний повністю зупинити цей процес – він лише уповільнює його. Щоб заблокувати дію ферментів, кукурудзу необхідно піддати швидкій термічній обробці.

Її точно захочеться скуштувати зимою / Фото Unsplash

Саме бланшування (короткочасне прогрівання окропом з наступним різким охолодженням) допомагає "відключити" руйнівні ферменти. Завдяки цьому зерна залишаться солодкими, щільними та збережуть свій яскравий колір.

Процес заготівлі складається з кількох простих кроків:

Очистьте качани від листя та волосків, а також зріжте грубий здерев'янілий кінець стебла. Якщо ви хочете заморозити лише зерна, поставте качан вертикально на обробну дошку і гострим ножем акуратно зріжте їх. Якщо плануєте зберігати кукурудзу в качанах – пропустіть цей крок. Опустіть зерна в окріп приблизно на 3 хвилини. Якщо заморожуєте цілі качани, тримайте їх в окропі 10 хвилин. Одразу після цього перекладіть кукурудзу в миску з крижаною водою. Час охолодження має дорівнювати часу варіння: 3 хвилини для зерен і 10 хвилин для качанів. Це миттєво зупинить процес нагрівання та "запечатає" смак усередині. Ретельно обсушіть зерна або качани паперовим рушником. Якщо цього не зробити, зайва волога перетвориться на лід, який пошкодить структуру продукту.

Чи важливе правильне пакування та терміни зберігання?

Після просушування розкладіть кукурудзу в спеціальні пакети для заморожування або контейнери з щільною кришкою. Намагайтеся максимально видалити повітря з пакування – чим менше кисню залишиться всередині, тим краще збережеться свіжість.

При температурі близько -17 градусів кукурудза може зберігатися від 6 до 12 місяців. Якщо перевищити цей термін, зерна почнуть втрачати свої смакові якості та можуть покритися кольоровими плямами.