Насправді виробник вказує на пластику термін придатності виключно для герметично запакованої тари в темному прохолодному складі – щойно ви зірвали захисне кільце й впустили всередину кисень, відлік часу запускається за зовсім іншими правилами. Скільки ж реально живе відкрита рафінована та нерафінована олія на звичайній кухні й як вчасно зловити момент, коли продукт уже зіпсувався, навіть якщо до кінця терміну на пляшці ще цілий рік?

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Скільки реально зберігається олія після відкриття пляшки

У закритому вигляді за температури від 5 до 20 градусів у темряві рафінована соняшникова олія спокійно стоїть від 12 до 18 місяців, а нерафінована – від 4 до 6 місяців. Проте після першого відкриття кришки запускається незворотний процес окислення під дією повітря, світла й тепла.

Відкриту рафіновану олію бажано використати протягом 1 – 2 місяців, максимум до 3 місяців за умови зберігання в закритій темній шафці подалі від духовки та батарей. Із нерафінованою сиродавленою олією ситуація ще жорсткіша: її реальний термін життя після відкриття становить усього 3 – 5 тижнів, причому тримати її потрібно виключно в холодильнику у пляшці з темного скла.

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А звичка ставити літрову пляшку прямо біля конфорки або на сонячне підвіконня скорочує її придатність буквально до 2 – 3 тижнів!

Не всі правильно зберігають соняшникову олію / Фото Pixabay

Підказки, що соняшникова олія вже прогіркла

Перший сигнал тривоги – зміна запаху. Свіжа рафінована олія майже не пахне, а нерафінована має приємний аромат смаженого або сирого насіння, тоді як зіпсований продукт починає віддавати старим жиром, фарбою, восковими олівцями або затхлим картоном.

Друга ознака перевіряється на смак: капніть 1 краплю олії на тильний бік долоні або шматочок хліба. Якщо відчувається різка гіркота, металевий присмак чи неприємне першіння в горлі, пляшку без жалю треба викидати. Третій маркер – консистенція та колір: окислена олія стає помітно густішою, тягучою, наче лак, утворює липкий наліт навколо горлечка й може помутніти або потемніти (для нерафінованої олії невеликий природний осад на дні є нормою, але суцільна каламуть і пластівці свідчать про псування).

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Четверта підказка проявляється вже на сковороді: прогіркла олія починає диміти й пінитися за значно нижчої температури, ніж зазвичай.

Чому готувати на прогірклій олії небезпечно і куди її подіти

Використовувати окислену соняшникову олію для смаження чи заправки салатів категорично не можна, адже в процесі розпаду поліненасичених жирних кислот у ній накопичуються вільні радикали, альдегіди та токсичні сполуки, які подразнюють слизову шлунка, перевантажують печінку й руйнують корисні вітаміни в інших продуктах.

Проте виливати зіпсовану олію в кухонну раковину теж не варто, щоб не забити труби застиглим жиром: її можна використати в побуті для змащування скрипучих дверних петель, очищення рук від фарби чи смоли або видалення липких слідів від наклейок зі скла та пластику.