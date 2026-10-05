Чистити зварену картоплю вручну важко й болюче. Гарячі бульби обпікають пальці, тонка шкірка рветься на дрібні клаптики, намертво липне до леза ножа та забирає купу часу. Навіть повне остигання не завжди рятує ситуацію, залишаючи поверхню нерівною й обдертою. Розв'язати цю проблему раз і назавжди допомагає простий фізичний трюк – метод контрастного термічного шоку, розповідає ютуб-блог Luboš Liška.

Алгоритм дій насправді дуже простий:

Перед тим як зняти каструлю зі звареною картоплею з вогню, підготуйте глибоку миску з дуже холодною водою, додавши туди жменю кубиків льоду. Злийте з картоплі окріп і за допомогою шумівки чи кулінарних щипців одразу перекладіть гарячі бульби в крижану ванну. Залиште картоплю у воді буквально на 10 – 15 секунд – цього часу достатньо, щоб зовнішній шар охолонув, а м'якоть усередині залишилася теплою.

Як швидко почистити варену картоплю: дивіться відео

Завдяки різкому перепаду температур крохмалиста серцевина злегка стискається, а волога під шкіркою миттєво перетворюється на тонкий прошарок пари, повністю відокремлюючи лушпиння від м'якоті. Після такого "купання" ніж більше не знадобиться.

Достатньо взяти картоплину двома руками посередині та злегка натиснути пальцями в різні боки – шкірка зісковзне з обох половинок суцільною панчохою за секунду, залишаючи бульбу ідеально гладкою та неушкодженою.