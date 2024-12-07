Для запікання гарбуза не потрібно докладати багато зусиль. Достатньо обрати правильний гарбуз, нарізати його шматками та додати кілька інгредієнтів, інформує 24 Канал.

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Як правильно запекти гарбуз

Обирайте гарбуз яскраво-оранжевого кольору, оскільки саме такий має солодкий і соковитий м'якуш. Щоб було зручніше готувати, розріжте гарбуз на великі шматки та видаліть насіння.

Шкірку можна залишити, якщо плануєте запікати шматки цілими – вона допоможе зберегти форму. Для аромату й особливого смаку додайте спеції: корицю, мускатний горіх або чорний перець. Запікайте гарбуз при середній температурі, щоб він добре пропікся і став ніжним.

Запечений гарбуз з сиром фета

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм гарбуза;

– 200 грамів сиру фета;

– 8 столових ложок оливкової олії;

– 1 столова ложка прованських трав;

– 1 чайна ложка меленого солодкого перцю;

– сіль – до смаку;

– перець – до смаку.

Приготування:

Розріжте вимитий гарбуз навпіл, видаліть насіння та волокнисту серединку. Наріжте м'якуш кубиками приблизно по 2 сантиметри та покладіть у миску. Полийте оливковою олією, приправте сіллю, перцем, солодкою паприкою та прованськими травами. Ретельно перемішайте та перекладіть у форму для запікання. Поставте гарбуз у розігріту до 190 градусів духовку та випікайте 40 хвилин. Після цього дістаньте форму з духовки, перемішайте гарбуз і викладіть зверху нарізаний кубиками сир фета. Знову поверніть форму в духовку та запікайте ще 10 хвилин. Подавайте страву теплою або охолодженою, посипавши рубаною зеленню. Гарбуз можна подавати як доповнення до других страв або як закуску.

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