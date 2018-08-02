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Смартфон Huawei Mate 20 отримає флагманський процесор Kirin 980

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Смартфон Huawei Mate 20 отримає флагманський процесор Kirin 980
Смартфон Huawei Mate 20 отримає флагманський процесор Kirin 980 / Фото з вільних джерел

Нещодавно в мережі з’явилась інформація, що компанія Huawei готує до випуску смартфон топового рівня Mate 20 Pro із процесором Kirin 980 та потрійною камерою. А тепер веб-джерела отримали дані щодо характеристик пристрою Mate 20.

Про це повідомляє XDA-Developers.

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Як і старша модель, Mate 20 отримає поки не представлений офіційно чіп Kirin 980. Очікується, що тактова частота цього 7-нанометрового вироба сягатиме 2,8 ГГц. Смартфон Mate 20 отримає дисплей AMOLED розміром 6,3 дюйма по діагоналі, в той час як розмір екрану Mate 20 Pro, ймовірно, складе 6,9 дюйма.

Живлення апарату Mate 20 забезпечить акумуляторна батарея ємністю 4 200 міліампер годин. Заряджати цю батарею користувачі зможуть, якщо вірити наявній інформації, бездротовим способом.

Також повідомляється, що новинка отримає 6 ГБ оперативної пам'яті і флеш-модуль місткістю 128 ГБ. Пристрій надійде на ринок з операційною системою Android 9.0 P, яку доповнять фірмовою оболонкою EMUI 9.0.

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Теги: Техно Xiaomi Смартфони
Джерело: 24 Канал
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