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Смартфон Huawei Mate 20 Pro отримає рекордно велику батарею

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Huawei заінтригувала рекламою
Huawei заінтригувала рекламою / Фото з відкритих джерел

Компанія Huawei представила рекламний плакат майбутнього смартфону Mate 20 Pro, в якому компанія "натякає", що пристрій отримає найбільший акумулятор в історії компанії.

Про це пише Pocket-lint.

На плакаті розміщені попередні смартфони Huawei та ємність їх батарей. Наприкінці зображений макет Mate 20 Pro. Так, як свідчить зображення, смартфон P10 Plus отримав батарею ємністю 3750 мАг, Mate 10 Pro і P20 Pro – 4000 мАг, при цьому Mate 20 Pro отримає ще більшу батарею. Точну ємність акумулятора не вказують.

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Тож, ймовірно, обсяг нової батареї стане рекордом Huawei для смартфонів. За чутками, Mate 20 Pro офіційно представлять наприкінці серпня, або на початку вересня.

Смартфон Huawei Mate 20 Pro

Смартфон Huawei Mate 20 Pro отримає велику батарею

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Теги: Техно Huawei Смартфони
Джерело: 24 Канал
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