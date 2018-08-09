Смартфон Huawei Mate 20 Pro отримає рекордно велику батарею

Компанія Huawei представила рекламний плакат майбутнього смартфону Mate 20 Pro, в якому компанія "натякає", що пристрій отримає найбільший акумулятор в історії компанії.

Про це пише Pocket-lint.

На плакаті розміщені попередні смартфони Huawei та ємність їх батарей. Наприкінці зображений макет Mate 20 Pro. Так, як свідчить зображення, смартфон P10 Plus отримав батарею ємністю 3750 мАг, Mate 10 Pro і P20 Pro – 4000 мАг, при цьому Mate 20 Pro отримає ще більшу батарею. Точну ємність акумулятора не вказують.

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Тож, ймовірно, обсяг нової батареї стане рекордом Huawei для смартфонів. За чутками, Mate 20 Pro офіційно представлять наприкінці серпня, або на початку вересня.

Смартфон Huawei Mate 20 Pro отримає велику батарею

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