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Смартфон Meizu 15 суттєво подешевшав після анонсу нової версії

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Meizu 15 суттєво подешевшав
Meizu 15 суттєво подешевшав / donanimgunlugu.com

8 серпня компанія Meizu офіційно представила два нових флагманських смартфони: Meizu 16 і 16 Plus. В той же час їхній попередник Meizu 15 вже впав у ціні.

Про це пише видання itc.ua.

Так, молодшу модель Meizu 15 (4 ГБ оперативки та 64 ГБ флеш-пам’яті) зараз можна придбати за 290 доларів (7 800 гривень). Модифікація із 4 ГБ/128 ГБ пам’яті коштує 335 доларів (9 тисяч гривень). Як відомо, на старті ці модифікації коштували 395 доларів та 445 доларів. Тобто знижка на моделі становить близько ста доларів.

Читайте також: Смартфони Meizu 16 і 16 Plus презентували офіційно: характеристики і ціна флагманів

Старша ж модель Meizu 15 Plus теж подешевшала в обох модифікаціях, при чому тут знижка становить більше ста доларів. Так за модифікацію 6/64 ГБ зараз треба заплатити 365 доларів (9 800 гривень), раніше ця версія коштувала 475 доларів. 15 Plus у модифікації 6/128 ГБ коштує 410 доларів (11 тисяч гривень), стара ціна – 525 доларів.

Meizu 15 суттєво подешевшав

Meizu 15 суттєво подешевшав в Китаї 

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

 

Теги: Техно Смартфони Meizu
Джерело: 24 Канал
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