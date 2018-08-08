Смартфон Meizu 15 суттєво подешевшав після анонсу нової версії

8 серпня компанія Meizu офіційно представила два нових флагманських смартфони: Meizu 16 і 16 Plus. В той же час їхній попередник Meizu 15 вже впав у ціні.

Про це пише видання itc.ua.

Так, молодшу модель Meizu 15 (4 ГБ оперативки та 64 ГБ флеш-пам’яті) зараз можна придбати за 290 доларів (7 800 гривень). Модифікація із 4 ГБ/128 ГБ пам’яті коштує 335 доларів (9 тисяч гривень). Як відомо, на старті ці модифікації коштували 395 доларів та 445 доларів. Тобто знижка на моделі становить близько ста доларів.

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Старша ж модель Meizu 15 Plus теж подешевшала в обох модифікаціях, при чому тут знижка становить більше ста доларів. Так за модифікацію 6/64 ГБ зараз треба заплатити 365 доларів (9 800 гривень), раніше ця версія коштувала 475 доларів. 15 Plus у модифікації 6/128 ГБ коштує 410 доларів (11 тисяч гривень), стара ціна – 525 доларів.

Meizu 15 суттєво подешевшав в Китаї

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