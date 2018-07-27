Смартфон Motorola One Power отримав дуже потужну батарею

Компанія Motorola готує новий смартфон One Power, що отримає істотно більшу батарею, ніж мають конкуренти. Також смартфон отримав великий дисплей – 6,2 дюйми.

Про це повідомляє Slashleaks.

Так, пристрій працює на батареї ємністю 4850 мАг. Габарити при цьому складуть 155,8 х 75,9 х 9,98 мм, вага – 170 г.

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6,2-дюймовий екран роздільну здатність 2246 х 1080 пікселів. Працює смартфон на 8-ядерному процесорі (вірогідно це буде Snapdragon 636) з частотою 1,8 ГГц.

Доступні кілька модифікацій з 3, 4 або 6 ГБ оперативної пам’яті та 32 або 64 ГБ флеш-пам'яті.

Що стосується камер, то на задньому фоні є подвійна основна камера з двома модулями на 16 і 5 Мп, а спереду фронтальна з роздільною здатністю 12 Мп.

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