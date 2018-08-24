Смартфон Oppo R17 Pro з потрійною камерою та подвійним акумулятором представили офіційно

Одразу після анонсу безрамкового смартфона Oppo R17 із незвичним вирізом у формі краплі, китайський виробник представив потужніше модель новинки, яка отримала назву Oppo R17 Pro. Пристрій обладнали потрійним модулем камери, вбудованим в дисплей сканером відбитків пальців та потужним акумулятором.

Про це повідомляє Android Authority.

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Основні характеристики Oppo R17 Pro

Безрамковий дисплей діагоналлю 6,4 дюйма з роздільною здатністю 2340 х 1080 точок займає 91,5% лицьовій панелі. Цього вдалося досягти завдяки відмові від "чубчика" – виробник замінив її мінімалістичним вирізом каплевидної форми. Дактилоскопічний сканер розташувався прямо під екраном. Також дисплей прикрили загартованим склом найновішого покоління Corning Gorilla Glass 6.



Oppo R17 Pro офіційно презентували

За Oppo R17 Pro пристрою відповідає 8-ядерний чіпсет Snapdragon 710 з тактовою частотою 2,2 ГГц в тандемі з графічним прискорювачем Adreno 616. Об'єм оперативної пам'яті складає 8 ГБ, вбудованого сховища – 128 ГБ. Останнє особливо актуально: слота під карту пам'яті в смартфоні не передбачено.



Oppo R17 Pro отримав вишуканий дизайн

Oppo R17 Pro оснащений потрійною основною камерою: до основного сенсора на 20 Мп і допоміжного на 12 Мп приєднався датчик тривимірного сканування TOF 3D. Окрім того, смартфон отримав 25-мегапіксельну фронтальну камеру Sony IMX576. Всі модулі підтримують функції штучного інтелекту для розпізнавання сцени і постобробки одержаних кадрів. Технологія AI Super Clear Engine дозволяє проводити зйомку навіть при поганому освітленні.



Oppo R17 Pro обладнали потрійною основною камерою

Примітно, що Oppo R17 Pro отримав відразу два акумулятора сумарною місткістю 3 700 міліампер годин. Підтримка технології SuperVOOC Flash Charge дозволяє зарядити пристрій на 40% всього за 10 хвилин.

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Дата релізу та ціна Oppo R17 Pro

Старт продажів Oppo R17 Pro в Китаї намічений на середину жовтня. Ціна новинки складе 625 доларів (близько 17 430 гривень).



Oppo R17 Pro: ціна

Промо-ролик Oppo R17 Pro – дивіться відео

Нагадаємо, раніше в мережі вже з'являлися чутки, що компанія Oppo готує до випуску смартфон із 10 ГБ оперативної пам'яті. Спочатку вважалося, що ним повинен стати R17, але з огляду на середній процесор Snapdragon 710, вбудовувати в новинку 10 ГБ оперативки було б не раціонально. Після того інсайдери повідомляли, що Oppo R17 Pro стане саме тим смартфоном із рекордним об'ємом пам'яті. Але, як бачимо, дива не сталося.

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