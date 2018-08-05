Смартфон Samsung Galaxy J8 2018 надійшов у продаж в Україні: ціна новинки
В Україні надійшов у продаж смартфон середнього класу Galaxy J8 2018 від Samsung. Пристрій вже можна придбати у мережах рітейлерів.
Про це пише tehnot.com.
Отож новинку Galaxy J8 2018 можна придбати в Україні за ціною 8199 гривень. Його можна придбати у мережі Comfy, у фірмових магазинах Samsung та в інших партнерів.
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Доступні три кольори пристрою: лавандовий, чорний і золотий.
Смартфон має 6-дюймовий екран із співвідношенням сторін 18,5:9 та роздільною здатністю1480х720 точок. Пристрій працює на чіпі Snapdragon 450 з 3 ГБ оперативної і 32 ГБ постійної пам’яті.
Смартфон Galaxy J8 2018 середнього класу
Основна камера має два модулі на 16 і 5 Мп, фронтальна має роздільну здатність 16 Мп.
Ємність акумулятора Galaxy J8 2018 має 3500 мАг.
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