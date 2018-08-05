Смартфон Samsung Galaxy J8 2018 надійшов у продаж в Україні: ціна новинки

В Україні надійшов у продаж смартфон середнього класу Galaxy J8 2018 від Samsung. Пристрій вже можна придбати у мережах рітейлерів.

Про це пише tehnot.com.

Отож новинку Galaxy J8 2018 можна придбати в Україні за ціною 8199 гривень. Його можна придбати у мережі Comfy, у фірмових магазинах Samsung та в інших партнерів.

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Доступні три кольори пристрою: лавандовий, чорний і золотий.

Смартфон має 6-дюймовий екран із співвідношенням сторін 18,5:9 та роздільною здатністю1480х720 точок. Пристрій працює на чіпі Snapdragon 450 з 3 ГБ оперативної і 32 ГБ постійної пам’яті.

Смартфон Galaxy J8 2018 середнього класу

Основна камера має два модулі на 16 і 5 Мп, фронтальна має роздільну здатність 16 Мп.

Ємність акумулятора Galaxy J8 2018 має 3500 мАг.

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