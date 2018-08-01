Смартфон Samsung Galaxy Note 9 показали на відео

Близько двох тижнів тому смартфон Galaxy Note 9 показали в руках директора Samsung. Тоді журналісти звернули увагу на сканер відбитків пальців, який розмістили під подвійною камерою. Тепер смартфон показали на відео.

Про це повідомляє Phone Arena.

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Відео опублікував відомий британський рітейлер мобільних аксесуарів. Як повідомляєтья, ролик став першою появою Galaxy Note 9 на відео.

Автор показує смартфон з двох сторін. Дизайн задньої кришки збігається з опублікованими раніше рендерами, тому перед нами може бути справжній Note 9. Саме відео зациклене – один і той же епізод повторюється три рази.

Смартфон Samsung Galaxy Note 9 – дивіться відео

Виглядає пристрій реалістично: ззаду також можна побачити традиційний напис Galaxy Note 9. В цілому новинка дуже схожа на попереднє покоління. Користувачі очікують від смартфона 6,3-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2960 х 1440 пікселів і 6 ГБ оперативної пам'яті. У ролі процесора використають Exynos 9810 або Snapdragon 845.

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