Смартфон Samsung Galaxy S8 рекордно подешевшав: скільки зараз коштує пристрій

Один з найбільш популярних смартфонів від Samsung Galaxy S8 зараз можна придбати за рекордно низькою ціною – від 12 800 гривень.

Про це пише видання Prostotech.com. Як відомо, смартфон Samsung Galaxy S8 оснащений 5,8-дюймовим IPS-екраном з роздільною здатністю 2960 на 1440 пікселів (QHD+). Він працює на 8-ядерному процесорі Exynos 8895 з тактовою частотою 2,3 ГГц. Читайте також: Переплюнув iPhone X: з’явилась вартість смартфона Samsung Galaxy Note 9 Смартфон має 12-мегапіксельну основну камеру та 8-мегапіксельну фронтальну камеру. Samsung Galaxy S8 можна придбати за 12 800 гривень Батарея Galaxy S8 має ємність 3000 мАг, при цьому пристрій підтримує швидку зарядку. Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно