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Смартфон Samsung Galaxy S8 рекордно подешевшав: скільки зараз коштує пристрій

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Samsung Galaxy S8 рекордно подешевшав
Samsung Galaxy S8 рекордно подешевшав / pocket-lint.com

Один з найбільш популярних смартфонів від Samsung Galaxy S8 зараз можна придбати за рекордно низькою ціною – від 12 800 гривень.

Про це пише видання Prostotech.com.

Як відомо, смартфон Samsung Galaxy S8 оснащений 5,8-дюймовим IPS-екраном з роздільною здатністю 2960 на 1440 пікселів (QHD+). Він працює на 8-ядерному процесорі Exynos 8895 з тактовою частотою 2,3 ГГц.

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Смартфон має 12-мегапіксельну основну камеру та 8-мегапіксельну фронтальну камеру.

Samsung Galaxy S8 рекордно подешевшав

Samsung Galaxy S8 можна придбати за 12 800 гривень

Батарея Galaxy S8 має ємність 3000 мАг, при цьому пристрій підтримує швидку зарядку.

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Теги: Смартфони Техно Samsung
Джерело: 24 Канал
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