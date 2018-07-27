19:20
27 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
26°C 19°C
  • субота
    28°C 20°C
  • неділя
    28°C 21°C
  • понеділок
    28°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Багаторукий ПутІндус. Жиріновського бомбануло
Вєсті Кремля
21:08, 26 липня
Вєсті.UA. Дипломований Гройсман. 11 друзів Холодницького
Вєсті.UA
21:32, 26 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони
ДТП З HUMMER У КИЄВІ РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Смартфон від компанії Oppo може встановити шалений рекорд

262 Читать новость на русском
Oppo випустить смартфон із 10 ГБ оперативної пам'яті
Oppo випустить смартфон із 10 ГБ оперативної пам'яті / Фото з вільних джерел

В мережі з’явилася інформація про перший в світі телефон із об'ємом оперативної пам'яті 10 ГБ. Ним стане преміальний смартфон середнього класу Oppo R17.

Про це повідомляє GSMArena.

Читайте також:  Смартфон Motorola One Power отримав дуже потужну батарею

Oppo R15 і R15 Pro – преміальні смартфони середнього класу, які були офіційно представлені в березні 2018 року. І компанія вже працює над наступником, як мінімум, одного з них, повідомив один із користувачів на сторінках ресурсу gsmarena.com, розглядаючи повідомлення китайського "лікстера" в Weibo. Ні для кого не стане сюрпризом, якщо новинку назвуть Oppo R17.

Фото з прес-конференції Oppo
Фото з прес-конференції Oppo

Як повідомляється, нова фотографія зроблена на прес-конференції, яку спонсорувала Oppo і компанія готується показати свій R17. Ніяких подробиць про телефон немає, крім однієї, але найбільш вражаючої – в ньому може знайти собі застосування 10-гігабайтна оперативна пам'ять.

R17 може стати першим в історії смартфоном, який укомплектують настільки вражаючим RAM.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Смартфони Техно Китай
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Скандальна Надія Савченко: топ-факти про екс-бранку Кремля
сьогодні, 19:03 Скандальна Надія Савченко: топ-факти про екс-бранку Кремля
Торговельна війна між ЄС та США: нічия на користь Трампа
сьогодні, 18:02 Торговельна війна між ЄС та США: нічия на користь Трампа
Борис Немировський
Санкции США против Турции: чего хочет добиться Трамп
сьогодні, 17:01 Санкции США против Турции: чего хочет добиться Трамп
Блог Соцмережі
День Хрещення Русі в Україні: чому ця дата є важливою
сьогодні, 16:03 День Хрещення Русі в Україні: чому ця дата є важливою
Андрій Шляхтін 1607
Как на самом деле была крещена Русь
сьогодні, 15:00 Как на самом деле была крещена Русь
Блог Медіа
Компанія Маска продемонструвала концепт революційного Tesla Phone: огляд, характеристики, ціна
 10 квітня , 17:08
10 "секретних" кодів для Android, які допоможуть у непередбачуваних ситуаціях
 10 квітня , 08:12
Motorola представила свої бюджетні смартфони
20 квітня , 17:02
Інноваційне диво від Huawei: компанія сертифікувала нове покоління швидкої зарядки Super Charge
13 липня , 08:03
LG розробляє смартфон, майже вдвічі дорожчий за iPhone X
 28 липня , 13:03
Смартфон Samsung Galaxy S8 рекордно подешевшав: скільки зараз коштує пристрій
 сьогодні , 21:06
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук