Смартфон від компанії Oppo може встановити шалений рекорд

В мережі з’явилася інформація про перший в світі телефон із об'ємом оперативної пам'яті 10 ГБ. Ним стане преміальний смартфон середнього класу Oppo R17.

Про це повідомляє GSMArena.

Читайте також: Смартфон Motorola One Power отримав дуже потужну батарею

Oppo R15 і R15 Pro – преміальні смартфони середнього класу, які були офіційно представлені в березні 2018 року. І компанія вже працює над наступником, як мінімум, одного з них, повідомив один із користувачів на сторінках ресурсу gsmarena.com, розглядаючи повідомлення китайського "лікстера" в Weibo. Ні для кого не стане сюрпризом, якщо новинку назвуть Oppo R17.



Фото з прес-конференції Oppo

Як повідомляється, нова фотографія зроблена на прес-конференції, яку спонсорувала Oppo і компанія готується показати свій R17. Ніяких подробиць про телефон немає, крім однієї, але найбільш вражаючої – в ньому може знайти собі застосування 10-гігабайтна оперативна пам'ять.

R17 може стати першим в історії смартфоном, який укомплектують настільки вражаючим RAM.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно