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Смартфон Vivo V11 Pro: з'явилася дата релізу новинки

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Vivo V11 Pro: характеристики, дата релізу
Vivo V11 Pro: характеристики, дата релізу / Фото з вільних джерел

Смартфон Vivo V11 Pro з безрамковим дисплеєм ще офіційно не анонсували, проте сторінка пристрою вже з'явилася на сайті індійського підрозділу Amazon. Окрім демонстрації зовнішнього вигляду та відкриття попередніх замовлень новинки, інтернет-магазин також опублікував і дату релізу смартфона.

Про це повідомляє Gizchina.com.

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Про начинку Vivo V11 Pro поки відомо не так багато. "Серцем" пристрою, ймовірно, стане 8-ядерний Snapdragon 660 за підтримки 6 ГБ оперативної пам'яті і внутрішнього накопичувача на 128 ГБ. За живлення відповідатиме акумулятор ємністю 3 400 міліампер годин.

Vivo V11 Pro
Vivo V11 Pro отримає елегантний виріз вгорі дисплея

AMOLED-дисплей з діагоналлю 6,41 дюйма і роздільною здатністю 2340 x 1080 пікселів обладнають каплевидним вирізом під селфі-камеру на 25 мегапікселів. Сенсори основної камери орієнтовно отримають роздільну здатність 12 і 5 Мп, з підтримкою системи автофокусування Dual Pixel AF і функцій штучного інтелекту. Судячи з опублікованого тізера, Vivo V11 Pro отримає вбудований в дисплей дактилоскопічний сканер.

Vivo V11 Pro
Vivo V11 Pro обладнали подвійним модулем основної камери

Працювати новинка буде під управлінням Android 8.1 Oreo. За інформацією Amazon, офіційно Vivo V11 Pro представлять 6 вересня.

Vivo V11 Pro
Vivo V11 Pro презентують 6 вересня

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Теги: Техно Китай Смартфони Amazon
Джерело: 24 Канал
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