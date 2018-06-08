Смартфон Xiaomi Mi8: розпакування та перший огляд – відео

Флагманський смартфон Xiaomi Mi8 вже кілька днів доступний для купівлі. В мережі вже з’являються відео із розпакуванням та першим оглядом на новинку від Xiaomi.

Відеоогляд Xiaomi Mi8 доступний на YouTube-каналі "Чудо техніки".

Характеристики Xiaomi Mi8

Як відомо, Mi8 отримав традиційний виріз вверху екрану, де розміщена 12-мегапіксельна фронтальна камера із модулем від компанії Samsung, датчик приближення, інфрачервоне освітлення та інфрачервоні лінзи.

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Окремо варто відзначити розширену функцію розпізнавання обличчя, яка стала набагато точнішою, ніж в інших Android-смартфонах.

Смартфон оснащений чіпсетом Snapdragon 845. Також флагман має 6 Гбайт оперативної пам’яті та модифікації на 64, 128 та 256 Гбайт вбудованої флеш-пам’яті. Новинка надійде у продаж вже з встановленою версією Android 8.1 Oreo та оновленою прошивкою MIUI 10.

Xiaomi Mi8: відеоогляд

Xiaomi Mi 8 отримав ширококутовий основний модуль Sony IMX363 на 12 мегапікселів з діафрагмою f/1.8 та розміром 1,4 мкм, а також додатковий 12-мегапіксельний датчик S5K3M3 із діафрагмою f/2,4 та розміром 1 мікрон. Камера нового смартфону отримала 4-осьову оптичну стабілізацію зображення, оптичний трансфокатор та автофокусування.

Телефон став першим в світі смартфоном, який отримав подвійний GPS-інтерфейс. Це допомагає смартфону надточно визначати місце розташування людини. Mi 8 визначає розташування об’єктів з точністю до 30 сантиметрів. Інші функції Xiaomi Mi 8 включають підтримку двох SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac NFC та Bluetooth 5.0.

Ціна Xiaomi Mi8

Модель Mi8 з 64 Гбайтами вбудованої пам’яті коштує 2699 юанів (близько 10 988 гривень), 128 Гбайт – 2999 юанів (близько 12 210 гривень), а за максимальний об’єм треба заплатити 3299 юанів (близько 13 430 гривень).

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