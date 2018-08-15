Смартфон Xiaomi Mi MIX 2S Emerald Edition представили у незвичному кольорі
Компанія Xiaomi представила смартфон Mi MIX 2S Emerald Edition. Однією з очевидних особливостей новинки є незвичний колір корпусу – смарагдовий.
Про це повідомив речник Xiaomi Донован Сунг на своїй сторінці у Twitter.
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Mi MIX 2S Emerald Edition також отримав керамічний корпус. Смартфон вже надійшов у продаж в Китаї. Як відомо, Mi MIX 2S отримав 5,99-дюймовий екран та працює на процесорі Snapdragon 845.
Пристрій оснащений здвоєною основною камерою із модулями на 12+12 Мп. Ємність батареї складає 3400 мАг.
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Джерело: 24 канал
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