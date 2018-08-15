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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Смартфон Xiaomi Mi MIX 2S Emerald Edition представили у незвичному кольорі

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Смарагдовий Xiaomi Mi MIX 2S Emerald Edition
Смарагдовий Xiaomi Mi MIX 2S Emerald Edition / Фото з соцмереж

Компанія Xiaomi представила смартфон Mi MIX 2S Emerald Edition. Однією з очевидних особливостей новинки є незвичний колір корпусу – смарагдовий.

Про це повідомив речник Xiaomi Донован Сунг на своїй сторінці у Twitter.

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Mi MIX 2S Emerald Edition також отримав керамічний корпус. Смартфон вже надійшов у продаж в Китаї. Як відомо, Mi MIX 2S отримав 5,99-дюймовий екран та працює на процесорі Snapdragon 845.

Пристрій оснащений здвоєною основною камерою із модулями на 12+12 Мп. Ємність батареї складає 3400 мАг.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

 

Теги: Техно Xiaomi Смартфони
Джерело: 24 канал
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