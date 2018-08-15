Смартфон Xiaomi Mi MIX 2S Emerald Edition представили у незвичному кольорі

Компанія Xiaomi представила смартфон Mi MIX 2S Emerald Edition. Однією з очевидних особливостей новинки є незвичний колір корпусу – смарагдовий.

Про це повідомив речник Xiaomi Донован Сунг на своїй сторінці у Twitter.

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Mi MIX 2S Emerald Edition також отримав керамічний корпус. Смартфон вже надійшов у продаж в Китаї. Як відомо, Mi MIX 2S отримав 5,99-дюймовий екран та працює на процесорі Snapdragon 845.

Say hello to the #MiMIX2S Emerald Edition!



This new phone comes with a unique ceramic body, and further establishes Mi MIX 2S as the world's most beautiful full screen display smartphone. Going on sale in China today! ️#Xiaomi #ceramic #emerald pic.twitter.com/yWb2Ic0ax4 — Donovan Sung (@donovansung) 14 серпня 2018 р.

Пристрій оснащений здвоєною основною камерою із модулями на 12+12 Мп. Ємність батареї складає 3400 мАг.

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