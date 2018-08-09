Смартфон Xiaomi Pocophone F1 підтвердили офіційно

Про смартфон Xiaomi Pocophone F1 останнім часом з’являється чимало чуток. Фото пристрою навіть з’явились на румунському інтернет-магазині. Однак, офіційно в компанії існування цього апарату ніяк не афішували.

Сьогодні, 9 серпня, головний продукт-менеджер Xiaomi в Індії Жаї Мані підтвердив інформацію про новий бренд смартфонів. В Китаї він матиме назву POCO, ймовірно що для решти світу зупиняться на первинному Pocophone.

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При цьому характеристики новинки наразі немає. Не називають поки і дати офіційної презентації.

За чутками, пристрій отримає 5,99-дюймовий екран із роздільною здатністю Full HD+, процесор Snapdragon 845, 6 ГБ оперативної та 64 ГБ флеш-пам’яті.

Пристрій отримає здвоєну камеру з модулями на 20 і 5 Мп і селфі-камеру на 15 Мп. Батарея буде мати ємність на 4000 мАг.

Так виглядає Xiaomi Pocophone F1

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