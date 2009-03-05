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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Смартфонів поменшає

14:17, 5 березня 2009 201

Продажі смартфонів в Україні у 2009 році значно скоротяться.

Сартфонів - поменшає. Падіння купівельної спроможності населення на тлі заморожування банками привабливих кредитних програм може призвести до скорочення продажів комунікаторів і смартфонів в Україні у поточному році на половину - прогнозують фахівці. Так, за даними дослідницької компанії IDC Ukraine, минулоріч до нашої країни ввезли близько 770 тисяч таких пристроїв, однак значна їх частина - переважно дорогих моделей - досі знаходиться на складах дистрибуторів.Також попит на смартфони впав через агресивну цінову політику торгівельних мереж щодо продажів ноутбуків. Аби розпродати запаси, магазини пропонують лептопи зі значними знижками, а деякі моделі - за ціною менше ніж 500 доларів, тобто дешевше, ніж коштують смартфони і комунікатори цілої низки модифікацій. Як наслідок, дистрибутори вже наприкінці минулого року почали відмовилися від нових поставок розумних телефонів. Зауважимо, світовий ринок смартфонів і комунікаторів минулоріч продемонстрував позитивну динаміку - продажі цих пристроїв зросли на 22,5%, тоді як звичайних телефонів - лише на 3,5%.   
Джерело: 24 Канал
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Новини за 5 березня 2009
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