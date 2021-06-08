Очевидці змогли зняти це рідкісне явище природи на відео. Його одразу оприлюднили в мережі.

До теми В морі біля Одеси пронісся смерч: цікаві відео очевидців

Смерч, який зняли в Дніпрі: відео "Інформатор"

Детально про смерч у Дніпрі

Вихор пронісся на пустирі, який розташованих на вулиці Космічній.

Загальна довжина ролика – 30 секунд.

Спершу смерч здається досить невеликим.

Але приблизно на 20 секунді відео він наче спрямовується вгору.

Скільки часу цей вихор був у повітрі – невідомо.

Інші записи негоди в Дніпрі

Жителі селища Краснопілля під Дніпром зафіксували град. На відео, які вони зняли, помітно, що з неба не лише ллє рясний дощ, а й сиплються шматочки льоду.

Град у селищі Краснопілля: відео телеграм-каналу "Дніпро зараз"

Зверніть увагу! Дніпро та Дніпропетровську область нещодавно залило надзвичайно сильними зливами. 4 червня повідомили, що рятувальники ліквідовують підтоплення більше ніж 200 будинків. Коли зливи продовжились, затопило ще 26 будинків і 55 дворів.