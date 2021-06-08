Очевидці змогли зняти це рідкісне явище природи на відео. Його одразу оприлюднили в мережі.
До теми В морі біля Одеси пронісся смерч: цікаві відео очевидців
Смерч, який зняли в Дніпрі: відео "Інформатор"
Детально про смерч у Дніпрі
- Вихор пронісся на пустирі, який розташованих на вулиці Космічній.
- Загальна довжина ролика – 30 секунд.
- Спершу смерч здається досить невеликим.
- Але приблизно на 20 секунді відео він наче спрямовується вгору.
- Скільки часу цей вихор був у повітрі – невідомо.
Інші записи негоди в Дніпрі
Жителі селища Краснопілля під Дніпром зафіксували град. На відео, які вони зняли, помітно, що з неба не лише ллє рясний дощ, а й сиплються шматочки льоду.
Град у селищі Краснопілля: відео телеграм-каналу "Дніпро зараз"