Очевидці змогли зняти це рідкісне явище природи на відео. Його одразу оприлюднили в мережі.

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Смерч, який зняли в Дніпрі: відео "Інформатор"

Детально про смерч у Дніпрі

  • Вихор пронісся на пустирі, який розташованих на вулиці Космічній.
  • Загальна довжина ролика – 30 секунд.
  • Спершу смерч здається досить невеликим.
  • Але приблизно на 20 секунді відео він наче спрямовується вгору.
  • Скільки часу цей вихор був у повітрі – невідомо.

Інші записи негоди в Дніпрі

Жителі селища Краснопілля під Дніпром зафіксували град. На відео, які вони зняли, помітно, що з неба не лише ллє рясний дощ, а й сиплються шматочки льоду.

Град у селищі Краснопілля: відео телеграм-каналу "Дніпро зараз"