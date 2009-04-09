"Смердючий голландець"

Чотири місяці в Чорному морі дрейфує судно “Берікс” з вантажем зіпсованого м`яса.

На його борту більше 220 тон курятини, крільчатини, яловичини та свинини. Судно хоче зайти до Керченського порту начебто на ремонт, але чиновники підозрюють, що таким чином моряки намагаються позбутися зіпсованого вантажу. Відтак, категорично заборонили наближатися до порту.Олександр Коваль (заступник командира Керченського загону морської охорони): “Із-за побоювання того, що як тільки це судно стане у причальної стінки, потім відразу зникнуть і господарі судна, і господарі вантажу, тому міськими властями ухвалено рішення не пускати сюди цей пароплав”.Борис Вейшторт (голова Керченської профспілки працівників торгового і риболовецького флоту): “Судновласник говорить, що вони йшли на ремонт. Представляєте з Поті йти в Мерсин через Україну, це все одно, що йти до Москви через Ужгород”.Судно під українським прапором вийшло з Поті в грудні минулого року, на його борту українська команда у складі 12 чоловік. Капітан корабля, з яким вдалося поспілкуватися телефоном, заперечує, що м’ясо зіпсоване, і просить допомоги. Мовляв, судно несправне і не може далі прямувати.Чиновники радять “Беріксу” шукати притулку в іншому місці, а краще взагалі повернутися до Грузії звідки він вийшов. А поки за судном, яке вже нарікли “Смердючим голландцем”, цілодобово слідкують прикордонники. “Берікс” зараз перебуває на якірній стоянці в 20-ти кілометрах від Керчі.