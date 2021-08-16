Наразі МВС офіційно не схиляється до жодної із ймовірних версій. 24 канал зібрав усе, що відомо про смерть Костянтина Павлова.

Його біографія тут Загибель мера Кривого Рогу Павлова: що про нього відомо

Хто і за яких обставин знайшов мертвим Костянтина Павлова

Повідомлення до поліції надійшло 15 серпня близько 16:00. Міського голову Кривого Рогу знайшли біля його будинку у селі Вільному на Дніпропетровщині.

Глава Дніпропетровської області Валентин Різниченко повідомив, що тіло Павлова знайшли на веранді. Біля загиблого лежала рушниця, а сам Павлов мав вогнепальні поранення.



Будинок, де Костянтина Павлова виявили мертвим / Телеграм-канал "Днепр оперативный"

Тіло Костянтина Павлова виявив його помічник. Річ у тім, що Павлов із дружиною невдовзі до смерті відпочивав на морі. Жінка залишилася на відпочинку ще на декілька днів, а чоловік повернувся на Дніпропетровщину. Син подружжя мешкає окремо, відтак Павлов лишився вдома наодинці.

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Він не брав слухавки, і тому жінка забила на сполох. Дружина попросила помічника приїхати до будинку і з'ясувати, чи все гаразд. Відтак на ґанку помічник знайшов його мертвим. Він зателефонував у поліцію та Андрієві Гальченку – соратнику та однопартійцю Костянтина Павлова.

Далі на місце приїхала поліція та криміналісти. Будинок оточили правоохоронці та опечатали від сторонніх.

Заступник голови Дніпропетровської ОДА Володимир Олов розповів ЗМІ, що у будинку Павлова були камери спостереження. Незабаром відео з них опинилися у вільному доступі в інтернеті.

Відео з камер спостереження з будинку Павлова

На кадрах видно чоловіка, який ходить з рушницею в руках. Він тримає у руках телефон і нервово ходить зі сторони в сторону. Опісля він підходить до вікна і виходить на веранду.

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На фрагментах з камери з іншого ракурсу, що спрямована на двір, самого чоловіка, якого називають Павловим, не видно. На ґанку, де за попередньою інформацією, знайшли Павлова, лежить кіт. Він раптово здригається і тікає від будинку.

Кадри з камер спостереження будинку Павлова: відео з телеграму "Инсайдер UA"

Начальник поліції Кривого Рогу Валерій Лютий підтвердив: у будинку справді були камери і відео з них вже вилучили. Втім, як саме вони опинилися в інтернеті – неясно.

Мені не відомо, як вони сьогодні потрапили в інтернет-мережу. З цією інформацією виключно працюють фахівці,

– розповів Валерій Лютий.

Він додав, що при першому огляді відео, нікого стороннього на відео не було. Втім, кадри вивчатимуть ретельніше, тому коментувати їх повністю зараз недоцільно.

За попередніми даними, трагедія сталася вранці – близько 6:30 15 серпня. Тим часом на поширюваних у соцмережах відео видно час камер, який датується 14 серпня.

Постріл з мисливського карабіну

Уранці 16 серпня керівництво поліції Кривого Рогу дало офіційний брифінг і розкрило деякі деталі. Заступник начальника поліції в Дніпропетровській області Олег Сліпчук розповів: на Павлову була зареєстрована мисливська і травматична зброя.

На тілі Костянтина Павлова виявили одне вогнепальне поранення. Воно було зроблене з мисливського карабіну калібром 7,62 міліметра.

Версії загибелі Костянтина Павлова

Ще звечора 15 серпня поліцейські оголосили, що розглядають три версії смерті Костянтина Павлова.

Йдеться про:

самогубство;

вбивство;

необережне поводження зі зброєю.

До того ж не відкидають і версію про доведення до самогубства. Усі з цих версій будуть ретельно розглядати і перевіряти.

Тим часом у партії ОПЗЖ переконані, що мера Кривого Рогу Костянтина Павлова вбили. Таку думку висловив зокрема нардеп Вадим Рабінович.

Хто такий Костянтин Павлов

Костянтин Павлов – міський голова Кривого Рогу. На місцевих виборах у 2020 році Павлов переміг як представник "Опозиційної платформи – За життя". Під час 2 туру він отримав 56,96% голосів виборців.



Костянтин Павлов представляв ОПЗЖ, а раніше – "Партію регіонів" / Фото hromadske

У 2005 році Костянтин Павлов став членом "Партії регіонів". Через рік отримав посаду першого заступника міського голови Кривого Рогу.

У 2012 році став нардепом VII скликання від Партії регіонів по одномандатному мажоритарному виборчому округу № 31. Згодом у 2014 році потрапив у Раду як самовисуванець. Після цього доєднався до фракції "Опозиційний блок".

У декларації, Костянтин Павлов вказав, що володіє земельною ділянкою та будинком в селі Вільне, двома квартирами в Кривому Розі, годинниками Continent і Ulysse Nardin. Також користувався авто Toyota Higlander, яке зареєстроване на дружину Олену Павлову.