Смерть актора

Пішов з життя відомий голлівудський актор Патрік Свейзі.

В березні 2008 року лікарі виявили у нього рак підшлункової залози. До самого кінця, незважаючи на важку хворобу, Свейзі продовжував працю над телесеріалом “Beast”. На початку 2009 року він разом зі своєю дружиною розпочав писати мемуари. На початках своєї кар'єри Патрік Свейзі збирався серйозно зайнятися танцями та театром. Однак, кілька важких травм змусили його спробувати сил у кіно. Першою помітною роллю актора став фільм Френсіса Копполи "Вигнанці", знятий у 1983 році. Однак, справжньою суперзіркою він став через 4 роки, виконавши головну роль у культовій стрічці "Брудні танці". Не менший успіх спіткав і фільм "Привид" 1990 року, де Патрік Свейзі зіграв разом з Демі Мур та Вупі Голдберг.