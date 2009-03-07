Смерть артиста

Пішов з життя заслужений артист Росії, відомий гуморист Ян Арлазоров.

Причиною смерті стало невиліковне онкологічне захворювання. Останні кілька тижнів Арлазоров перебував у одній з німецьких клінік, де йому зробили кілька операцій. Минулоріч гумористу виповнився 61 рік. На початку своєї кар'єри Ян Арлазоров грав у театрі, а в 90-тих роках минулого століття пішов в естраду, відразу ж завоювавши неабияку популярність на теренах СНД. За кілька років артист вже вів своє власне шоу на одній з радіостанцій. Однак, у 2008 Арлазорову довелося залишити свою естрадну діяльність у зв'язку з хворобою.