Смерть дипломата

Трагічний інцидент в генеральному консульстві Росії в Одесі.

В ніч з неділі на понеділок знайшли мертвим віце-консула Ігоря Цвєткова. Дипломат повісився у власній квартирі, повідомляє "Інтерфакс", зсилаючись на власні джерела. У посольстві інформацію про смерть віце-консула підтверджують, однак коментувати відмовляються. За словами співрозмовника агентства, одна з версій самогубства - розтрата грошей, виділених на утримання проросійських організацій, в особистих цілях. На місці події працюють правоохоронні органи Одеси.