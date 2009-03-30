Смерть дипломата
21:33, 30 березня 2009 258
Трагічний інцидент в генеральному консульстві Росії в Одесі.
В ніч з неділі на понеділок знайшли мертвим віце-консула Ігоря Цвєткова. Дипломат повісився у власній квартирі, повідомляє "Інтерфакс", зсилаючись на власні джерела. У посольстві інформацію про смерть віце-консула підтверджують, однак коментувати відмовляються. За словами співрозмовника агентства, одна з версій самогубства - розтрата грошей, виділених на утримання проросійських організацій, в особистих цілях. На місці події працюють правоохоронні органи Одеси.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі