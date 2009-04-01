Смерть екс-президента

Помер колишній президент Аргентини.

У віці 82 років пішов із життя Рауль Альфонсін - перший демократично обраний президент Аргентини після падіння військової диктатури. Альфонсін обіймав пост глави держави з 1983 по 1989 роки. У часи хунти він був противником режиму. Після приходу до влади Рауль Альфонсін зумів провести судові процеси над лідерами військової диктатури, яких звинувачували у вбивствах політичних опонентів. Зокрема, генерал Хорхе Рафаель Відела, що займав пост президента у роки хунти був засуджений до довічного ув’язнення. У 1989 році Альфонсін програв президентські вибори Карлосу Саулю Менему. У 2001 році Альфонсіна обрали сенатором від Буенос-Айреса, проте через рік був вимушений подати у відставку через хворобу. Востаннє він з'являвся на публіці в жовтні минулого року.