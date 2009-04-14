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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Смерть у клітці

08:48, 14 квітня 2009 290

100 тисяч гривень нагороди тому, хто допоможе упіймати винних в смерті тварин зоопарку "Казка”.

Таку винагороду обіцяє директор зоопарку, який за останні кілька тижнів втратив вже 10 тварин. За попередніми даними, всі вони померли він сильнодіючою отрути. Зловмисники обрали найкращих: молоду пару рисей, гімалайських ведмедів, вагітну пуму, улюбленця дітей та дорослих шимпанзе Чарліка. Лариса Руднєва  (працівниця ялтинського зоопарку): "Зараз ми з жахом думаємо, хто наступний в нашому зоопарку, ми вже стільки поховали чудових тварин, не знаю, у кого піднялася рука на це все."Директор зоопарку імен не називає, але впевнений - це могли зробити люди з якими він судився за паркувальний майданчик біля входу в зоопарк. Олег Зубков (директор зоопарку "Казка"): "За всю історію зоопарку отруїти тварин обіцяли, це записано на аудіозв'язок і про це попереджені правоохоронні органи, тільки та банда паpкувальників, яка діяла у зоопарку декілька років, і яку зоопарку вдалося вигнати від своїх стін." За словами ветеринарів симптоми у загиблих тварин схожі, це ураження кишківника і внутрішня кровотеча. Інфекційних захворювань в зоопарку не знайдено, тому основною версією залишається отруєння. Ветеринари також запевняють, що всім тваринам своєчасно робили щеплення і вони були повністю здорові. А ось отрута, якою могли вбити тварин - у вільному продажі. Закривати зоопарк директор не збирається, але в "Казці" вже посилили охорону, встановили камери спостереження та провели для всіх працівників спеціальний інструктаж. До міліції директор зоопарку не звертався, також він не буде забороняти відвідувачам годувати тварин, бо це суперечить концепції зоопарку, в якому панує атмосфера безпосереднього контакту людей з тваринами. На сьогоднішній день в колекції зоопарку більше 700 тварин та птахів.   
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 14 квітня 2009
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