Смертельна ДТП на трасі Київ – Харків: серед загиблих 10-річна дитина – фото

Трагічна аварія сталася 24 травня в Яготинському районі, що на Київщині. В результаті ДТП загинуло троє людей, серед яких дитина.

За попередніми даними, причиною ДТП стало недотримання водієм безпечної швидкості. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Київської області. Дивіться також Аварія вантажівки та мікроавтобуса на Львівщині: четверо осіб загинуло на місці – фото (18+) Що відомо про обставини трагедії Подія трапилася на 103 кілометрі автодороги Київ – Харків – Довжанський.

Водій автомобіля Peugeot, рухаючись в напрямку Києва на великій швидкості врізався відбійник.

Внаслідок ДТП троє людей від отриманих травм загинули на місці події. Серед них була 10-річна дитина.

ДТП на Київщині / Фото патрульної поліції Києва ДТП на Київщині / Фото патрульної поліції Києва

В результаті ДТП загинули троє осію / Фото патрульної поліції Києва

