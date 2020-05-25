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Смертельна ДТП на трасі Київ – Харків: серед загиблих 10-річна дитина – фото

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ДТП на трасі Київ – Харків 24 травня - фото, відео
Аварія на київській трасі / Патрульна поліція Києва

Трагічна аварія сталася 24 травня в Яготинському районі, що на Київщині. В результаті ДТП загинуло троє людей, серед яких дитина.

За попередніми даними, причиною ДТП стало недотримання водієм безпечної швидкості. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Київської області.

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Що відомо про обставини трагедії

  • Подія трапилася на 103 кілометрі автодороги Київ – Харків – Довжанський.
  • Водій автомобіля Peugeot, рухаючись в напрямку Києва на великій швидкості врізався відбійник.
  • Внаслідок ДТП троє людей від отриманих травм загинули на місці події. Серед них була 10-річна дитина.

дтп на Київщині

ДТП на Київщині / Фото патрульної поліції Києва

аварія біля Києва

В результаті ДТП загинули троє осію / Фото патрульної поліції Києва
 

Автор: Емал Набі
Теги: Новини України Діти і неповнолітні Жертви Новини Києва Аварії та ДТП
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